Real Madrid hạ Oviedo 2-0: Cánh chim lạ Gonzalo Garcia rực sáng, Vinicius bị la ó Tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia nhận điểm cao nhất (8.1) trong chiến thắng của Real Madrid, đối lập hoàn toàn với màn trình diễn mờ nhạt của ngôi sao Vinicius Junior.

Real Madrid vừa giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Real Oviedo trong trận đấu mà sự tương phản giữa các cá nhân trên hàng công trở thành điểm nhấn lớn nhất. Trong khi ngôi sao trẻ Gonzalo Garcia có màn ra mắt rực rỡ để chiếm trọn niềm tin từ người hâm mộ, thì Vinicius Junior lại trải qua một ngày thi đấu đầy áp lực ngay trên sân nhà.

Điểm sáng Gonzalo Garcia và sự bế tắc của Vinicius

Tâm điểm của trận đấu thuộc về Gonzalo Garcia, người đã nhận được số điểm 8.1 - cao nhất trên sân. Tiền đạo trẻ này không chỉ tạo ra hàng loạt cơ hội cho đồng đội mà còn tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ giải lao. Sự năng nổ và tính hiệu quả của Garcia đã mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội bóng hoàng gia.

Ngược lại, Vinicius Junior chỉ nhận được 6.9 điểm, mức thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Real Madrid. Dù có khởi đầu khá triển vọng, ngôi sao người Brazil mờ nhạt dần theo thời gian. Đáng chú ý, tâm lý thi đấu của anh dường như bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tiếng la ó xuất hiện trên khán đài Santiago Bernabeu.

Hàng thủ vững chãi và những màn chia tay đầy cảm xúc

Hệ thống phòng ngự của Real Madrid đã có một ngày làm việc hiệu quả để bảo toàn mành lưới. Thibaut Courtois (7.5 điểm) dù không phải làm việc quá nhiều nhưng vẫn chứng minh đẳng cấp bằng pha cứu thua then chốt trong hiệp hai, ngăn cản Haissem Hassan rút ngắn tỷ số. Phía trên anh, Raul Asencio (7.7 điểm) tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với lối chơi điềm tĩnh và chắc chắn.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của David Alaba (7.5 điểm). Dù gây bất ngờ khi được xếp đá chính, trung vệ kỳ cựu này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đấu sân nhà áp chót trước khi chính thức chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải.

Sự cơ động từ các vệ tinh xung quanh

Brahim Diaz tiếp tục chứng minh tại sao anh là quân bài chiến lược quan trọng của đội bóng. Với 7.7 điểm, Diaz là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công khi kiến tạo bàn mở tỷ số và liên tục khuấy đảo hành lang cánh của Oviedo. Ở phía đối diện, Alvaro Carreras (7.8 điểm) cũng có một ngày thi đấu ấn tượng với khả năng công thủ toàn diện.

Tại tuyến giữa, Aurelien Tchouameni (7.1 điểm) đã lấy lại sự tự tin và chỉ huy tốt khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, Eduardo Camavinga lại chưa thể tận dụng tốt cơ hội đá chính khi thi đấu khá mờ nhạt, điều này phần nào lý giải việc anh không có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Pháp.

Thống kê điểm số chi tiết các cầu thủ Real Madrid