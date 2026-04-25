Real Madrid hòa đáng tiếc Betis: 4 sai lầm khiến Kền kền trắng hụt bước tại La Liga Real Madrid đánh rơi 2 điểm quý giá trước Betis ở phút 90+4, phơi bày sự kém hiệu quả của hàng công và dấu ấn chiến thuật mờ nhạt từ HLV Alvaro Arbeloa.

Trận hòa 1-1 tại Estadio La Cartuja không khác gì một thất bại nặng nề đối với Real Madrid. Dù nắm lợi thế dẫn bàn từ sớm, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa đã để tuột mất chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu, qua đó đối mặt với nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Hàng công thiếu tính sát thủ

Dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, Real Madrid lại có một ngày thi đấu dưới sức một cách khó hiểu. Kylian Mbappe, trong trận đấu đánh dấu cột mốc 100 lần ra sân, đã trình diễn một bộ mặt thiếu sức sống. Tiền đạo người Pháp hoàn toàn đánh mất bản năng "sát thủ" thường thấy khi liên tục xử lý hỏng ở những tình huống quyết định.

Thống kê cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Madrid chỉ dừng lại ở mức 1.09, minh chứng cho việc họ không tạo ra đủ áp lực cần thiết để kết liễu đối thủ. Ngay cả Vinicius Junior, dù là người ghi bàn, cũng phải tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 85. Trong bóng đá đỉnh cao, khi bạn không thể nâng tỷ số lên 2-0 để đảm bảo an toàn, kịch bản bị trừng phạt là điều tất yếu.

Tuyến giữa rời rạc và hệ thống phòng ngự lỏng lẻo

Sự thiếu kết nối ở khu vực trung tuyến là một điểm yếu chí mạng khác. Jude Bellingham, người thường xuyên là linh hồn trong lối chơi của Real Madrid, gần như vô hình trong phần lớn thời gian trận đấu. Các cầu thủ Madrid dường như đang chơi những "trận đấu riêng lẻ" thay vì là một tập thể gắn kết. Khả năng kiểm soát nhịp độ biến mất đã khiến họ đánh mất thế trận vào tay Betis trong hiệp hai.

Ở phía dưới, mặc dù thủ thành Andriy Lunin đã có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua không tưởng, anh vẫn không thể sửa sai mãi cho hàng thủ. Trent Alexander-Arnold thường xuyên bị khai thác do lỗi vị trí, trong khi cặp trung vệ Rudiger và Huijsen tỏ ra lúng túng trước sức ép liên hồi. Bàn thua ở phút 90+4 là hệ quả tất yếu khi hệ thống phòng ngự để lỏng Hector Bellerin thoải mái dứt điểm trong vòng cấm.

Dấu hỏi về năng lực của HLV Alvaro Arbeloa

Áp lực đang đè nặng lên HLV Alvaro Arbeloa khi ông không thể giúp đội nhà duy trì cường độ thi đấu cần thiết. Việc Madrid chủ động "buông chân" quá sớm sau khi dẫn bàn là một sai lầm về mặt tư duy. Arbeloa cũng cho thấy sự lúng túng trong các quyết định thay người, không thể mang lại sự an toàn để bảo vệ thành quả lao động của các học trò.

Trận hòa này không đơn thuần là một tai nạn, mà là sự tổng hòa của những vấn đề về phong độ, tâm lý và chiến thuật. Nếu không nhanh chóng cải thiện, Real Madrid không chỉ đứng trước nguy cơ mất chức vô địch La Liga mà còn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc trên mọi đấu trường.