Real Madrid hòa nhạt nhòa Girona: Hy vọng vô địch La Liga dần khép lại Trận hòa 1-1 trước Girona khiến Real Madrid đối mặt nguy cơ bị Barcelona bỏ xa 9 điểm trên bảng xếp hạng, đẩy thầy trò HLV Arbeloa vào cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng.

Real Madrid vừa tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch La Liga sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Girona. Kết quả này không chỉ khiến khoảng cách với đại kình địch Barcelona có thể bị nới rộng lên thành 9 điểm mà còn phơi bày sự rệu rã về cả tinh thần lẫn thể lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Real hòa thất vọng trước Girona.

Chuỗi phong độ báo động và tuần lễ thảm họa

Trận hòa trước Girona đã khép lại một tuần thi đấu đáng quên nhất của Los Blancos kể từ đầu mùa. Trước đó, thầy trò HLV Arbeloa đã phải nhận thất bại bất ngờ trước Mallorca tại đấu trường quốc nội và để thua 1-2 trước Bayern Munich trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11, Real Madrid trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Nếu Barcelona giành chiến thắng trước Espanyol trong trận đấu muộn, hy vọng bảo vệ ngôi vương của Real Madrid sẽ chỉ còn được tính bằng những con số phần trăm ít ỏi. Với việc giải đấu chỉ còn 7 vòng, khoảng cách 9 điểm là một thử thách gần như không thể vượt qua, nhất là khi Kền kền trắng đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt về mặt nhân sự.

Real hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga.

Sự bế tắc của các ngôi sao hàng đầu

Ngay từ đầu trận, HLV Arbeloa đã nỗ lực làm mới đội hình bằng cách đưa Eduardo Camavinga vào trung tâm hàng tiền vệ cùng Jude Bellingham, đồng thời trao cơ hội cho trung vệ trẻ Asencio. Dù kiểm soát bóng áp đảo trong 15 phút đầu, Real Madrid lại tỏ ra thiếu hiệu quả trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự lỳ lợm của đội khách.

Những ngôi sao được kỳ vọng nhất như Bellingham hay Vinicius Junior đều có một ngày thi đấu dưới sức. Trong khi Bellingham không thể kết nối tốt với các vệ tinh xung quanh, Vinicius lại thiếu đi sự tinh tế thường thấy trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ngược lại, Girona mới là đội tạo ra những tình huống thót tim đầu tiên, buộc thủ thành Andriy Lunin phải vất vả cản phá các pha dứt điểm của Azzedine Ounahi và Claudio Echeverri.

Khoảnh khắc Valverde và gáo nước lạnh mang tên Thomas Lemar

Phút 51, thế bế tắc được khai thông nhờ một kịch bản quen thuộc: cú sút xa của Federico Valverde. Từ khoảng cách 25 mét, Valverde tung cú "nã đại bác" khiến thủ môn Paulo Gazzaniga mắc sai lầm sơ đẳng để bóng trôi qua tay đi vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui của các Madridista ngắn chẳng tày gang khi chỉ 11 phút sau, Thomas Lemar đã có pha xử lý đẳng cấp quân bình tỷ số 1-1 cho Girona.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công Real Madrid, đặc biệt là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp tiếp tục là tâm điểm của sự thất vọng khi không thể tạo ra sự khác biệt. Tình huống gây tranh cãi nhất diễn ra ở cuối trận khi Mbappe ngã trong vòng cấm sau va chạm với Vitor Reis, nhưng trọng tài Alberola Rojas và tổ VAR đã từ chối thổi phạt đền. Trận hòa này buộc Real Madrid phải dồn toàn lực vào đấu trường Champions League để cứu vãn một mùa giải đang đứng trước nguy cơ trắng tay.