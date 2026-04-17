Real Madrid khủng hoảng: Bellingham lạc lối và cơn đau đầu mang tên Vinicius Sự sa sút của Jude Bellingham cùng thái độ khó kiểm soát từ Vinicius Junior đang đặt HLV Arbeloa trước thử thách lớn trong việc ổn định nội bộ Kền kền trắng.

Real Madrid đang trải qua một giai đoạn đầy biến động khi các trụ cột đồng loạt đánh mất phong độ. Hình ảnh Jude Bellingham vỗ tay tri ân người hâm mộ tại Munich không thể che lấp một thực tế: Đội bóng Hoàng gia đang lạc lối trong việc vận hành những ngôi sao hàng đầu. Từ tương lai bất định của Eduardo Camavinga đến thái độ nổi loạn của Vinicius Junior, tất cả đang tạo nên một bầu không khí ngột ngạt tại Bernabeu.

Jude Bellingham: Từ biểu tượng đến "bóng ma" trên sân

Từng là hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật ở giai đoạn đầu mùa, Jude Bellingham hiện là một trong những cái tên gây thất vọng nhất. Những chấn thương vai dai dẳng cùng quãng nghỉ dài sau phẫu thuật đã bào mòn sự sắc bén của tiền vệ người Anh. Đáng chú ý, Bellingham dường như đang đánh mất tầm ảnh hưởng trong lối chơi chung.

Dù đã bước sang mùa giải thứ ba tại Madrid, Bellingham vẫn chưa thể khẳng định vị thế thủ lĩnh như kỳ vọng. Anh đang chơi bóng như một "kẻ du mục", thiếu sự gắn kết với các vệ tinh xung quanh. Nhiệm vụ cấp bách của HLV Arbeloa hiện nay là phải tái cấu trúc hệ thống để đưa Bellingham trở lại vị trí hạt nhân, thay vì để anh chạy như một "bóng ma" trên sân cỏ.

Nỗi thất vọng mang tên Eduardo Camavinga

Bên cạnh Bellingham, trường hợp của Eduardo Camavinga cũng đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản trị nhân sự. Sau năm mùa giải tại Madrid, tiền vệ người Pháp vẫn chưa tìm được chỗ đứng vững chắc. Dù sở hữu nền tảng thể chất và kỹ thuật vượt trội, Camavinga lại thiếu sự ổn định cần thiết của một tiền vệ box-to-box chuyên nghiệp.

Thực tế trớ trêu là giai đoạn anh đóng góp nhiều nhất lại là ở vị trí hậu vệ trái dự phòng – vai trò mà cầu thủ này công khai thừa nhận là không yêu thích. Với sự bế tắc trong việc tìm kiếm vị trí sở trường, khả năng Camavinga rời Bernabeu vào cuối mùa giải đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vinicius Junior và ngòi nổ trong phòng thay đồ

Vấn đề nghiêm trọng nhất mà Real Madrid phải đối mặt có lẽ nằm ở thái độ của Vinicius Junior. Kể từ sự cố Chủ tịch Florentino Perez can thiệp vào chuyến bay dự lễ trao giải Quả bóng vàng tại Paris, ngôi sao người Brazil dường như đã mất đi sự thăng bằng về tâm lý. Thái độ của anh trên sân ngày càng trở nên khó kiểm soát, đặc biệt là sau những xung đột cá nhân với các đối thủ.

Từ một cầu thủ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ, Vinicius hiện bị coi là tâm điểm của những căng thẳng không đáng có. Trong hai trận đấu quan trọng với Bayern Munich vừa qua, dù sở hữu nhiều khoảng trống để phô diễn tốc độ, tiền đạo này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bỏ lỡ cơ hội để chứng minh giá trị thực sự của mình.

Thách thức cho triều đại của HLV Arbeloa

Để cứu vãn mùa giải, HLV Arbeloa không chỉ cần tìm ra công thức chiến thuật tối ưu mà còn phải chấn chỉnh kỷ luật nội bộ. Việc ổn định tâm lý cho Vinicius và định vị lại vai trò của Bellingham sẽ quyết định thành bại của Real Madrid tại La Liga. Nếu không thể đưa các ngôi sao trở lại mặt đất, đội bóng Hoàng gia sẽ phải đối mặt với một cuộc chuyển giao đầy sóng gió và rủi ro.

Sự kiên nhẫn của giới mộ điệu đang dần cạn kiệt. Đã đến lúc Real Madrid cần những giải pháp quyết đoán từ thượng tầng thay vì chỉ chờ đợi vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân đơn lẻ.