Real Madrid kích hoạt bom tấn Enzo Fernandez, MU đại chiến Man City vì Marc Cucurella Thị trường chuyển nhượng hè 2026 bùng nổ khi Real Madrid đàm phán chiêu mộ Enzo Fernandez với giá 120 triệu bảng, trong khi MU và Man City cùng săn đón Marc Cucurella.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn bắt đầu thực hiện những nước cờ chiến thuật quan trọng. Tâm điểm đổ dồn về sân Santiago Bernabeu khi Real Madrid chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Enzo Fernandez, trong khi hai nửa thành Manchester đang tạo nên cuộc đối đầu trực tiếp trên bàn đàm phán vì hậu vệ Marc Cucurella.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Enzo Fernandez

Real Madrid đã có những liên hệ đầu tiên với Chelsea nhằm hiện thực hóa thương vụ chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez. Ngôi sao người Argentina, nhân tố chủ chốt trong đội hình The Blues, hiện được đội chủ sân Stamford Bridge định giá lên tới 120 triệu bảng. Đây được xem là mức phí nhằm thách thức tham vọng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Enzo lọt tầm ngắm Real Madrid.

Tuy nhiên, Real Madrid sẽ không đơn độc trong cuộc đua này. Cả Manchester City và Paris Saint-Germain đều đang theo dõi sát sao tình hình. Hai gã khổng lồ này sẵn sàng nhập cuộc nếu Chelsea có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ chấp nhận để trụ cột của mình rời đi. Sự xuất hiện của Enzo được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của Los Blancos trong bối cảnh đội bóng đang trẻ hóa lực lượng.

Cuộc chiến giành Marc Cucurella tại Manchester

Không chỉ dừng lại ở các tiền vệ, vị trí hậu vệ cánh cũng đang trở thành điểm nóng. Manchester United và Manchester City đã cùng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Marc Cucurella từ Chelsea. Cầu thủ 27 tuổi này được cho là đang khao khát tìm kiếm một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

Chelsea sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị quanh mức giá 50 triệu bảng. Bên cạnh hai đội bóng thành Manchester, các đại diện từ La Liga là Atletico Madrid và Real Madrid cũng đang quan tâm đặc biệt đến hậu vệ này. Khả năng công thủ toàn diện của Cucurella chính là yếu tố khiến anh trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Sự kiên định của Real Madrid với Aurelien Tchouameni

Dù đang tìm cách bổ sung nhân sự, Real Madrid lại tỏ ra vô cùng cứng rắn trong việc giữ chân các trụ cột hiện có. Đội bóng Tây Ban Nha đã kiên quyết từ chối lời đề nghị từ Manchester United dành cho Aurelien Tchouameni. Quyết định này xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của Jose Mourinho – người được đồn đoán có thể ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu, khi ông coi ngôi sao người Pháp là hạt nhân không thể thay thế.

Việc bị từ chối khiến Manchester United buộc phải thay đổi kế hoạch. Quỷ đỏ hiện đã chuyển hướng sang Carlos Baleba của Brighton như một phương án dự phòng chất lượng nhằm gia cố khu vực trung tuyến vốn đang cần thêm sức mạnh cơ bắp.

Biến động nhân sự tại West Ham và Juventus

Tại London, West Ham United đã đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của Mateus Fernandes. Đội bóng này yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 85 triệu bảng cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu tiền vệ tài năng này.

Mateus Fernandes là cái tên hot trên TTCN.

Manchester United hiện là đội bóng nhiệt tình nhất trong thương vụ này. Quỷ đỏ liên tục duy trì liên lạc với người đại diện của Mateus Fernandes để thúc đẩy quá trình đàm phán, nhằm sớm đưa anh về sân Old Trafford để nâng cấp đội hình.

Trong khi đó tại Italy, Juventus đang hoạt động rất hiệu quả. Đội bóng thành Turin đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid. Chân sút người Na Uy khao khát được thử sức tại Serie A sau khi duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Ngoài ra, Juventus cũng đang lên kế hoạch chi tiết để chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa sau khi thương vụ Alisson Becker không thành công.

Newcastle hoàn tất bộ khung, Arsenal và Man City rút lui

Newcastle United tiếp tục chiến sách mua sắm thông minh khi đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ thủ môn trẻ Ewen Jaouen từ Reims với giá 18,5 triệu bảng. Sự bổ sung này cho thấy tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Ở một diễn biến khác, cả Arsenal và Manchester City đều đã chính thức rút lui khỏi thương vụ Tino Livramento. Newcastle định giá hậu vệ 23 tuổi này vượt quá con số 58 triệu bảng – mức giá kỷ lục của Achraf Hakimi. Với việc vừa thu về 80 triệu euro từ thương vụ bán Anthony Gordon sang Barcelona, Chích chòe không gặp áp lực về tài chính và quyết tâm giữ chân Livramento như một trụ cột cho tương lai lâu dài.