Real Madrid kích hoạt thương vụ Enzo Fernandez, Arsenal dồn lực cho Julian Alvarez Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên khi Real Madrid mở đàm phán với Enzo Fernandez và Arsenal quyết tâm sở hữu Julian Alvarez. MU cũng sẵn sàng cho những bản hợp đồng mới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Trong khi Real Madrid bắt đầu công cuộc làm mới tuyến giữa bằng một cái tên đẳng cấp thế giới, Arsenal lại đang tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện hàng công cho tham vọng chinh phục danh hiệu.

Real Madrid và tham vọng tái thiết tuyến giữa với Enzo Fernandez

Sau những thành công vang dội, Real Madrid không hề có dấu hiệu dừng lại. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức mở các cuộc thảo luận với Chelsea về trường hợp của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina, người từng lên ngôi vô địch World Cup, được xác định là mục tiêu số một để gia tăng sự sáng tạo và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tại Bernabeu.

Sự xuất hiện của Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid duy trì sự thống trị trong bối cảnh các trụ cột ở hàng tiền vệ đang dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp. Khả năng chuyền bóng xuyên tuyến và tư duy chiến thuật nhạy bén của cựu sao Benfica là những yếu tố mà HLV Carlo Ancelotti đang khao khát có được trong đội hình.

Enzo Fernandez nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Bên cạnh đó, Real Madrid cũng đang chuẩn bị cho những kịch bản xa hơn. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Erling Haaland đã lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Bernabeu như một phương án thay thế tiềm năng nếu Vinicius Jr quyết định tìm kiếm thử thách mới. Việc kích hoạt các điều khoản giải phóng hợp đồng của chân sút người Na Uy là điều mà Real Madrid sẵn sàng thực hiện để duy trì sức mạnh hỏa lực đáng sợ.

Arsenal và canh bạc mang tên Julian Alvarez

Tại London, Arsenal đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán để đưa Julian Alvarez rời Atletico Madrid. Tiền đạo người Argentina được đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong lẫn dạt cánh, điều này hoàn toàn phù hợp với triết lý linh hoạt mà Mikel Arteta đang xây dựng tại Emirates.

Arsenal tin rằng kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League trước đây cùng bản năng sát thủ của Alvarez sẽ là chìa khóa để họ giải quyết bài toán dứt điểm. Mức phí chuyển nhượng và các thỏa thuận cá nhân đang được đôi bên khẩn trương hoàn tất để sớm công bố bản hợp đồng bom tấn này.

Arsenal sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ Julian Alvarez.

Không chỉ dừng lại ở các ngôi sao thành danh, Arsenal còn đang hướng tới tương lai khi trực tiếp liên hệ với Leicester City cho tài năng trẻ 16 tuổi Jeremy Monga. Tuyển thủ U19 Anh này được đánh giá là một trong những "viên ngọc thô" sáng giá nhất xứ sở sương mù và Arsenal muốn dứt điểm thương vụ này một cách nhanh gọn để tránh các rắc rối về pháp lý liên quan đến phí đào tạo.

Manchester United và kế hoạch gia cố lực lượng

Manchester United cũng không đứng ngoài cuộc đua. Đội bóng của Erik ten Hag dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức cho Mateus Fernandes của West Ham. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng mạnh với bộ phận tuyển trạch của "Quỷ đỏ" nhờ lối chơi xông xáo và khả năng thoát pressing ấn tượng.

Ngoài ra, cả Manchester United và Arsenal đang tạo ra một cuộc đua song mã cho chữ ký của Alex Scott từ Bournemouth. Với mức định giá lên tới 60 triệu bảng, tiền vệ trẻ người Anh đang là một trong những món hàng hot nhất thị trường. Sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết lối chơi của Scott là lý do khiến hai ông lớn của bóng đá Anh sẵn sàng chi đậm.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại Đức, Bayern Munich đang thể hiện quyết tâm giữ chân ngôi sao Michael Olise bằng một bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031 cùng mức lương tăng gấp đôi. Đây là động thái khẳng định vị thế của Olise trong kế hoạch dài hạn của đội bóng xứ Bavaria.

Trong khi đó, Aston Villa của Unai Emery cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Jarrod Bowen của West Ham. Tuy nhiên, rào cản về quy định tài chính buộc đội bóng vùng Birmingham phải bán bớt cầu thủ trước khi có thể chính thức đặt vấn đề với trụ cột của West Ham. Thương vụ này dự kiến sẽ tiêu tốn một khoản ngân sách không nhỏ nếu Villa quyết tâm theo đuổi đến cùng.