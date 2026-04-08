Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Enzo Fernandez, MU thanh lý Manuel Ugarte Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Real Madrid sẵn sàng chi đậm cho Enzo Fernandez, trong khi Manchester United quyết định bán Manuel Ugarte chỉ sau một mùa giải.

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về sân Santiago Bernabeu khi Real Madrid bắt đầu triển khai kế hoạch sở hữu chữ ký của tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Trong khi đó, Manchester United cũng sẵn sàng thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn ở tuyến giữa.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Enzo Fernandez

Tiền vệ Enzo Fernandez được cho là đang chuẩn bị gửi yêu cầu chuyển nhượng chính thức tới ban lãnh đạo Chelsea để thúc đẩy thương vụ gia nhập Real Madrid. Ngôi sao 25 tuổi người Argentina bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới tại La Liga sau quãng thời gian thi đấu không thực sự như ý tại Stamford Bridge. Sự sáng tạo và khả năng điều tiết lối chơi của Fernandez là yếu tố mà đội chủ sân Santiago Bernabeu đang tìm kiếm để gia cố đội hình.

Theo các nguồn tin từ El Chiringuito, Real Madrid sẵn sàng chi ra một khoản ngân sách lớn để thuyết phục Chelsea nhả người. Việc sở hữu một nhà vô địch thế giới ở độ tuổi chín muồi như Fernandez sẽ giúp hàng tiền vệ của "Kền kền trắng" duy trì được sức mạnh và chiều sâu cần thiết cho các cuộc đua danh hiệu dài hơi.

Biến động tại Manchester United: Ugarte ra đi, Maguire ở lại

Trái ngược với sự bổ sung từ Real Madrid, Manchester United đã đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của Manuel Ugarte. Tiền vệ 24 tuổi người Uruguay sẽ bị bán đứt ngay trong phiên chợ hè này, dù mới chỉ gia nhập đội bóng được một mùa giải. Ugarte dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của ban huấn luyện Quỷ đỏ do không thích nghi được với triết lý bóng đá mới.

Hiện tại, Galatasaray, Newcastle và Tottenham đang là những đội bóng quan tâm đặc biệt đến tình hình của Ugarte. Mức phí chuyển nhượng sẽ là rào cản chính trong các cuộc đàm phán sắp tới. Bên cạnh đó, một diễn biến bất ngờ khác là trung vệ Harry Maguire đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Inter Miami để ký hợp đồng mới với Man Utd. Ở tuổi 33, trung vệ người Anh mong muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại Old Trafford, mang lại sự ổn định về mặt kinh nghiệm cho hàng phòng ngự.

Cuộc đua giành chữ ký các ngôi sao trẻ tại Ngoại hạng Anh

Tại khu vực phía Bắc Anh, Elliot Anderson đang trở thành mục tiêu săn đón của cả hai đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, tiền vệ 23 tuổi của Nottingham Forest đã bày tỏ nguyện vọng ưu tiên gia nhập Manchester City thay vì Manchester United. Với phong độ ấn tượng trong màu áo Forest, Anderson được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ của Pep Guardiola.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng đang cân nhắc các phương án thay thế cho thủ thành Guglielmo Vicario, người đang nhận được sự quan tâm lớn từ Inter Milan. Mục tiêu hàng đầu của "Gà trống" là James Trafford từ Manchester City. Thủ môn 23 tuổi người Anh được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng phản xạ và tiềm năng phát triển dài hạn.

Các chuyển động khác trên thị trường châu Âu

Tại Ý, Liverpool đã gia nhập cuộc đua cùng Newcastle để theo dõi sát sao hậu vệ trẻ Marco Palestra. Cầu thủ 21 tuổi này đang thi đấu ấn tượng tại Cagliari dưới dạng cho mượn từ Atalanta. Khả năng phòng ngự linh hoạt và tốc độ của Palestra là những điểm cộng lớn khiến các CLB Ngoại hạng Anh sẵn sàng chi tiền.

Ở những diễn biến khác: