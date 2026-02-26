Real Madrid ngược dòng hạ Benfica 2-1: Đẳng cấp 'Nhà vua' và màn trình diễn điểm 10 của Valverde Real Madrid chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội Champions League sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Benfica, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 3-1.

Tại thánh địa Santiago Bernabeu, Real Madrid một lần nữa chứng minh tại sao họ được mệnh danh là "Nhà vua" của đấu trường Champions League. Dù bị dồn vào thế khó sau bàn thua sớm, bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân đã giúp họ lội ngược dòng thành công, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Real Madrid nỗ lực đánh bại Benfica của Jose Mourinho.

Bản lĩnh phản kháng và DNA Champions League

Điều đáng sợ nhất của Real Madrid tại Champions League không phải là việc họ áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút, mà là khả năng phản kháng cực kỳ mạnh mẽ ngay khi bị dồn vào chân tường. Phút 14, kịch bản gây sốc đã xảy ra khi hàng thủ chủ nhà sững sờ nhìn Rafa Silva đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Benfica, đưa tổng tỷ số hai lượt trận về vạch xuất phát 1-1.

Tuy nhiên, thay vì rơi vào trạng thái hoảng loạn, "Los Blancos" chỉ mất đúng 2 phút 44 giây để thiết lập lại trật tự. Aurelien Tchouameni đã có khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ với cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa, không cho thủ thành Trubin bất kỳ cơ hội cản phá nào. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Pháp tại Champions League sau 39 lần ra sân, một pha lập công mang ý nghĩa bước ngoặt dập tắt sự hưng phấn của đối thủ.

Federico Valverde: Trái tim và bộ não của tuyến giữa

Trong ngày thiếu vắng nhiều trụ cột, Federico Valverde đã có một màn trình diễn xứng đáng điểm 10. Tiền vệ người Uruguay không chỉ hoạt động không biết mệt mỏi mà còn trực tiếp sắm vai kiến tạo trong cả hai bàn thắng của đội nhà. Sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật của anh đã giúp Real Madrid kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trước sức ép từ đội bóng của Jose Mourinho.

Valverde làm chủ khu trung tuyến.

Thống kê sau trận cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của Valverde: tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 91%, tạo ra tới 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đặc biệt là đường chọc khe "xé toang" hàng phòng ngự Benfica ở phút 80, đặt Vinicius Junior vào thế đối mặt thủ môn để ấn định tỷ số 2-1. Valverde hiện tại không chỉ là một máy quét mà đã tiến hóa thành người dẫn dắt lối chơi thực thụ của Real Madrid.

Vinicius Junior và trọng trách lĩnh xướng hàng công

Sự vắng mặt của Kylian Mbappe do chấn thương để lại một khoảng trống khổng lồ, nhưng Vinicius Junior đã chứng minh anh hoàn toàn đủ sức gánh vác hàng công. Ngôi sao người Brazil liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái bằng tốc độ và kỹ thuật thượng thừa, buộc các hậu vệ Benfica luôn trong tình trạng báo động đỏ.

Pha lập công định đoạt trận đấu là bàn thắng thứ 5 trong 4 trận gần nhất của Vinicius, khẳng định phong độ hủy diệt vào đúng giai đoạn then chốt của mùa giải. Trong một đêm mà Real Madrid cần một sát thủ để kết liễu trận đấu, số 7 của họ đã lên tiếng đúng lúc, xua tan những nỗi lo về sự phụ thuộc vào Mbappe.

Nghịch lý xG và sự xuất sắc của Thibaut Courtois

Dù Real Madrid giành chiến thắng, số liệu thống kê lại chỉ ra một thực tế phũ phàng cho Benfica. Đội bóng của Jose Mourinho sở hữu chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.98, vượt trội hoàn toàn so với con số 1.11 của đội chủ nhà. Đội khách đã chơi một trận đấu sòng phẳng, thậm chí có những thời điểm dồn ép dữ dội.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở Thibaut Courtois. Thủ thành người Bỉ đã có 4 pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống bay người cản phá cú sút của Richard Rios. Cộng thêm sự trợ giúp từ xà ngang sau cú dứt điểm của Rafa Silva ở phút 61, Real Madrid đã bảo toàn được thành quả nhờ sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén hơn hẳn đối thủ.

Cái giá cho tấm vé vào vòng 16 đội

Chiến thắng của Real Madrid trở nên không trọn vẹn khi trung vệ trẻ Raul Asencio dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với đồng đội Camavinga ở phút 77. Hình ảnh Asencio phải nẹp cổ và rời sân bằng cáng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh lực lượng hàng thủ đang mỏng manh, đây sẽ là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện Real Madrid khi chuẩn bị bước vào vòng knock-out đầy khắc nghiệt.