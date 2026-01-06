Real Madrid nhắm Declan Rice, Alisson Becker gây sốc khi muốn rời Liverpool tới Juventus Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên với động thái của Real Madrid dành cho Declan Rice và nguyện vọng chia tay Anfield của thủ thành Alisson Becker để sang Serie A.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn châu Âu bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược. Tâm điểm đổ dồn về thủ đô Tây Ban Nha nơi Real Madrid đang tìm cách củng cố tuyến giữa, và vùng Merseyside khi công thần Alisson Becker để ngỏ khả năng ra đi.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Declan Rice

Ban tuyển trạch của Real Madrid đang gây sức ép lên ban lãnh đạo để xúc tiến thương vụ chiêu mộ Declan Rice từ Arsenal. Tiền vệ người Anh đã hoàn toàn chinh phục các chuyên gia tại Bernabeu bằng lối chơi đĩnh đạc, phẩm chất thủ lĩnh và nền tảng thể lực bền bỉ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi Rice là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp chất thép cho tuyến giữa trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Rice lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Alisson Becker muốn tìm thử thách mới tại Juventus

Một cú sốc lớn có thể xảy đến với các cổ động viên Liverpool khi thủ thành Alisson Becker được cho là đã lên kế hoạch chia tay câu lạc bộ. Ngôi sao 33 tuổi người Brazil dự kiến sẽ thông báo với tân huấn luyện viên về nguyện vọng rời Anfield sau nhiều năm gắn bó thành công. Juventus hiện là bến đỗ tiềm năng nhất mà Alisson nhắm tới. Phía đại diện thành Turin cũng đang chuẩn bị các bước tiếp cận cần thiết để đưa anh về Serie A.

Alisson có thể chia tay Liverpool sau nhiều năm gắn bó.

Arsenal và các mục tiêu nâng cấp hàng công

Sau khi lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta không giấu giếm ý định tiếp tục làm mới đội hình. Arsenal đang nhắm đến Morgan Rogers của Aston Villa, cầu thủ vừa trải qua một mùa giải ấn tượng. Tuy nhiên, Pháo thủ sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Paris St-Germain trong thương vụ này.

Bên cạnh đó, đội bóng thành London còn gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez từ Atletico Madrid cùng với Barcelona. Tiền đạo 26 tuổi người Argentina hiện đang là mục tiêu hàng đầu của cả hai ông lớn sau khi PSG rút lui khỏi cuộc đàm phán.

Man Utd tiến gần Ederson, các đại gia tranh giành Rafael Leao

Tại Old Trafford, Manchester United đang ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức giá khoảng 35 triệu bảng Anh. Ngôi sao 26 tuổi người Brazil được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất các điều khoản cá nhân để trở thành tân binh của Quỷ đỏ.

Ở một diễn biến khác, ngôi sao chạy cánh Rafael Leao của AC Milan đang trở thành món hàng hot trên thị trường. Một loạt câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh bao gồm Arsenal, Man Utd, Chelsea, Tottenham, Liverpool và Newcastle đều đã đánh tiếng quan tâm đến cầu thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha sau khi anh bày tỏ ý định rời San Siro.

