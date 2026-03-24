Real Madrid nhắm Enzo Fernandez, Arsenal gia nhập cuộc đua giành "thần đồng" Ayyoub Bouaddi Real Madrid sẵn sàng chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea, trong khi Arsenal nỗ lực sở hữu Ayyoub Bouaddi giữa sự cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn Premier League.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm là kế hoạch của Real Madrid nhằm đưa tiền vệ Enzo Fernandez rời Chelsea, cùng nỗ lực của Arsenal trong việc giành chữ ký của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Enzo Fernandez

Tiền vệ Enzo Fernandez được cho là đã sẵn sàng chia tay Chelsea để hiện thực hóa giấc mơ khoác áo Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Ngôi sao 25 tuổi người Argentina cảm thấy thất vọng sau sự ra đi của huấn luyện viên Enzo Maresca và không có ý định chuyển đến môi trường bóng đá Saudi Arabia.

Bên cạnh Real Madrid, Paris Saint-Germain cũng được xem là bến đỗ tiềm năng nếu tiền vệ này quyết định rời sân Stamford Bridge. Sự xuất hiện của Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Enzo Fernandez được Real Madrid săn đón.

Arsenal đua tranh chữ ký tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi

Tại Anh, Arsenal đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm chiêu mộ tiền vệ Ayyoub Bouaddi từ câu lạc bộ Lille. Dù mới 18 tuổi, Bouaddi đã có tới 90 lần ra sân cho đội bóng nước Pháp, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả Liverpool, Manchester City và Chelsea.

Các tuyển trạch viên của Arsenal đã trực tiếp theo dõi màn trình diễn của Bouaddi trong chiến thắng của Lille trước Marseille để đánh giá khả năng thích nghi. Đây được xem là mục tiêu chiến lược của Pháo thủ trong việc trẻ hóa đội hình và bổ sung sức sáng tạo cho khu trung tuyến.

Arsenal giành Ayyoub Bouaddi.

MU và Chelsea nhắm bom tấn 100 triệu bảng

Manchester United cùng Chelsea đang đẩy mạnh sự quan tâm dành cho tiền vệ tấn công Morgan Rogers của Aston Villa. Hiện Rogers là trụ cột không thể thay thế tại Villa Park, do đó Aston Villa yêu cầu mức phí lên tới 100 triệu bảng mới chấp nhận để cầu thủ này ra đi.

Mặc dù mức giá cao là rào cản lớn, cả hai ông lớn Premier League vẫn đang cân nhắc các phương án đàm phán chính thức. Morgan Rogers được đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng, có thể tạo nên đột biến lớn trên hàng công.

Chuyển động từ Juventus và Barcelona

Tại Serie A, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã đưa ra yêu cầu để Juventus ký hợp đồng với thủ môn Alisson Becker, tiền vệ Bernardo Silva và tiền đạo Randal Kolo Muani. Đội bóng thành Turin cũng ưu tiên gia hạn hợp đồng với chân sút chủ lực Dusan Vlahovic bên cạnh việc bổ sung các ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Trong khi đó, Barcelona đang đưa hậu vệ cánh Andrea Cambiaso của Juventus vào tầm ngắm. Cầu thủ 26 tuổi này được định giá khoảng 50 triệu euro. Dù Juventus không có ý định giảm giá, nhưng sức hút từ Barcelona có thể khiến hậu vệ này cân nhắc việc rời Serie A để chuyển tới La Liga.

Các thương vụ tiềm năng khác tại châu Âu

Aston Villa và Newcastle United đã có những liên hệ ban đầu để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng tiền đạo Marcus Thuram của Inter Milan. Chân sút người Pháp đang có phong độ cao tại Serie A và là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hàng công cho cả hai đội bóng Anh.

Ngoài ra, Manchester United và Newcastle United cũng đã cử tuyển trạch viên theo dõi bộ đôi Maghnes Akliouche và Lamine Camara của Monaco. Đây là hai tài năng trẻ đang lên tại Ligue 1 với tiềm năng phát triển lớn, hứa hẹn sẽ là những món hàng nóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.