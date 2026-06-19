Real Madrid nhắm Enzo Fernandez, Liverpool kích hoạt điều khoản 40 triệu euro cho Victor Munoz Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Enzo Fernandez để tái thiết tuyến giữa, trong khi Liverpool gây bất ngờ khi chi 40 triệu euro giải phóng hợp đồng cho Victor Munoz.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các định chế bóng đá hàng đầu châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về Madrid và London, nơi các kế hoạch tái thiết đội hình đang được triển khai với tốc độ chóng mặt, từ những bản hợp đồng bom tấn cho đến việc săn lùng các tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Enzo Fernandez

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới tại khu trung tuyến. Mục tiêu hàng đầu của đội bóng Hoàng gia hiện là tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea. Ở tuổi 25, ngôi sao người Argentina đã khẳng định được đẳng cấp thế giới với khả năng điều tiết lối chơi thượng hạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá Enzo là mảnh ghép hoàn hảo để duy trì sự thống trị tại Champions League. "Kền kền trắng" được cho là sẵn sàng chi ra một khoản phí khổng lồ để thuyết phục Chelsea nhượng lại trụ cột này. Việc nhắm tới Enzo cho thấy chiến lược chuyển nhượng rõ ràng của Real: ưu tiên những cầu thủ đã chứng minh được năng lực tại các giải đấu khắc nghiệt nhất.

Real đang đánh giá thương vụ Enzo.

Arsenal và chiến dịch nâng cấp hành lang cánh

Tại London, HLV Mikel Arteta đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố mới để gia tăng hỏa lực cho Arsenal. Bradley Barcola, tuyển thủ Pháp 23 tuổi thuộc biên chế PSG, hiện là ưu tiên số một. Với tốc độ và khả năng xuyên phá ấn tượng, Barcola được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột biến bên hành lang biên cho Pháo thủ ở mùa giải tới.

Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ Barcola.

Bên cạnh Barcola, Arsenal cũng đang theo đuổi Jeremy Monga của Leicester City. Dù lời đề nghị đầu tiên dành cho cầu thủ 19 tuổi này đã bị từ chối, nhưng đội bóng thành London dự kiến sẽ sớm quay lại với một mức giá hấp dẫn hơn. Monga được xem là mục tiêu dài hạn trong chiến lược trẻ hóa đội hình của Arteta.

Liverpool dứt khoát với Victor Munoz

Liverpool đã tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất khi chính thức kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro của Victor Munoz từ Osasuna. Tài năng 22 tuổi người Tây Ban Nha là sự lựa chọn của tân HLV Andoni Iraola nhằm làm mới hàng công của The Kop.

Song song với đó, đội chủ sân Anfield cũng tái khởi động thương vụ Khephren Thuram từ Juventus. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Liverpool quyết định quay trở lại đàm phán để bổ sung chất thép cho khu trung tuyến. Thuram, với thể hình lý tưởng và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, là mẫu tiền vệ mà Liverpool còn thiếu kể từ sau sự ra đi của các trụ cột cũ.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ

Thị trường chuyển nhượng không chỉ nóng ở những bản hợp đồng lớn mà còn là cuộc chiến giành giật các viên ngọc thô. Tottenham và Manchester United đang đối đầu trực tiếp để có được chữ ký của Nathan De Cat từ Anderlecht. Ở tuổi 17, tiền vệ người Bỉ được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Trong khi đó, tại Đức, RB Leipzig đang tích cực đàm phán với Everton về trường hợp của tiền đạo Thierno Barry. Đội bóng Bundesliga hy vọng chân sút 23 tuổi người Pháp sẽ là giải pháp thay thế xứng đáng cho các nhân sự trên hàng công vừa rời đi. Ban lãnh đạo Everton hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Barry.

Những chuyển động này cho thấy một mùa hè đầy biến động và hứa hẹn sẽ làm thay đổi đáng kể bản đồ sức mạnh của bóng đá châu Âu trong mùa giải tới.