Real Madrid nhắm Mateus Fernandes, Bayern từ chối lời đề nghị 130 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng sáng 8/6 chứng kiến Real Madrid áp sát mục tiêu Mateus Fernandes, trong khi Bayern Munich tuyên bố Michael Olise là cái tên không thể chạm tới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bắt đầu nóng lên với những nước đi táo bạo từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm của sự chú ý đang dồn về Madrid và Munich, nơi những bản hợp đồng bom tấn đang dần lộ diện qua các động thái thăm dò và những lời từ chối quyết liệt.

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành chữ ký Mateus Fernandes

Theo nguồn tin từ The Sun, Real Madrid đã chính thức gia nhập cuộc đua giành tiền vệ Mateus Fernandes. Cầu thủ 21 tuổi này nhanh chóng trở thành mục tiêu ưu tiên sau khi West Ham phải xuống hạng, mở ra cơ hội cho các ông lớn tiếp cận với mức giá cạnh tranh hơn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cân nhắc đưa ra một lời đề nghị chính thức nhằm chiếm ưu thế trước các đối thủ khác trong thương vụ tiềm năng này.

Mateus Fernandes đang được nhiều ông lớn săn đón.

Bayern Munich khước từ con số 130 triệu bảng cho Olise

Tại nước Đức, Bayern Munich vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối tác. Theo Bild, "Hùm xám" hoàn toàn không có ý định để Michael Olise rời sân Allianz Arena. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Real Madrid đánh tiếng sẵn sàng chi ra con số kỷ lục 130 triệu bảng. Đối với ban lãnh đạo Bayern, Olise là nhân tố không thể thanh lý và là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết đội bóng dưới thời huấn luyện viên mới.

Bayern không muốn bán Olise.

Brighton ngáng đường Tottenham trong thương vụ Van Hecke

Ở một diễn biến khác tại Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đang gặp khó khăn trong việc củng cố hàng thủ. Talksport cho biết Brighton vừa khước từ lời đề nghị chuyển nhượng thứ hai từ Spurs dành cho trung vệ Jan Paul van Hecke. Dù bị từ chối, phía Tottenham vẫn chưa có ý định bỏ cuộc và dự kiến sẽ tiếp tục nâng giá để tìm kiếm tiếng nói chung với đội bóng vùng ven biển.

Tương lai bất định của Harry Maguire tại Manchester United

Một cú sốc nhẹ vừa xảy ra tại Old Trafford khi Manchester United sẵn sàng để Harry Maguire rời đi ngay trong mùa hè này. Theo Football Insider, quyết định này gây bất ngờ bởi trung vệ 33 tuổi vừa mới ký hợp đồng gia hạn cách đây vài tháng. Hiện có rất nhiều đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh đang theo dõi sát sao động thái này để đưa ra lời đề nghị phù hợp cho cựu đội trưởng của "Quỷ đỏ".

Những chuyển động khác trên sàn giao dịch châu Âu

Tại Italy, Inter Milan đã gửi lời đề nghị chính thức đến Liverpool để chiêu mộ Curtis Jones. Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, mức phí mà Inter đưa ra hiện vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của đội bóng vùng Merseyside. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ còn kéo dài do hai bên chưa tìm được sự đồng thuận về tài chính.

Trong khi đó, Liverpool đang tính đến một phương án trao đổi nhân sự táo bạo. Đội chủ sân Anfield có kế hoạch dùng Cody Gakpo như một phần trong thỏa thuận để chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Bundesliga.

Tại Tây Ban Nha, Bernardo Silva cũng đã xác nhận Barcelona là một lựa chọn nghiêm túc sau khi anh chia tay Manchester City. Mặc dù vậy, tiền vệ 31 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bến đỗ mới. Cùng lúc đó, Juventus đang ráo riết săn lùng thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham để thay thế cho vị trí người gác đền số một trong tương lai gần.

Cuối cùng, một thương vụ bất ngờ tại giải Championship khi Coventry City vừa gửi lời đề nghị kỷ lục 20 triệu bảng để mua đứt thủ môn Carl Rushworth từ Brighton sau một mùa giải cho mượn thành công rực rỡ.