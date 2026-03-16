Real Madrid nhắm Michael Olise và loạt biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich, trong khi Arsenal quyết tâm giữ chân Calafiori và Juventus tiến gần thỏa thuận mới với Dusan Vlahovic.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng dần lên với những bước đi chiến lược từ các đội bóng hàng đầu. Đáng chú ý nhất là động thái của Real Madrid trong việc tìm kiếm nhân tố mới cho hàng công, bên cạnh những kế hoạch giữ chân trụ cột của Arsenal và cuộc cải tổ lực lượng tại các giải đấu lớn.

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Michael Olise

Chủ tịch Florentino Perez đang đặt Michael Olise vào tầm ngắm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Ngôi sao của Bayern Munich đã có những màn trình diễn ấn tượng kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Bavaria, khiến giới thượng tầng tại Bernabeu đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đội bóng nước Đức không có ý định để cầu thủ của mình ra đi.

Michael Olise đang trở thành mục tiêu săn đón của các đội bóng lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Bayern.

Hợp đồng của Olise với Bayern Munich vẫn còn thời hạn đến năm 2029 và không bao gồm điều khoản giải phóng. Điều này cho phép đại diện Bundesliga toàn quyền quyết định tương lai của cầu thủ này. Bên cạnh Real Madrid, Liverpool cũng đang theo dõi sát sao Olise như một phương án dự phòng chất lượng trong trường hợp Mohamed Salah rời Anfield.

Arsenal giữ chân Calafiori và nhắm 'món hời' Goretzka

Tại Anh, Arsenal đang thể hiện quan điểm cứng rắn đối với tương lai của Riccardo Calafiori. Dù nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng Serie A như Inter Milan, AC Milan, Juventus và Napoli, "Pháo thủ" khẳng định không để hậu vệ 23 tuổi ra đi. Bản thân Calafiori cũng đang hài lòng với cuộc sống tại London và muốn tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Emirates.

Bên cạnh việc giữ chân trụ cột, Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Leon Goretzka dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ 31 tuổi của Bayern Munich đang là mục tiêu tranh chấp gắt gao giữa Arsenal và hai đại diện thành Milan. Với kinh nghiệm dày dặn, Goretzka được xem là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa của HLV Mikel Arteta.

Juventus tăng tốc gia hạn với Dusan Vlahovic

Tại Serie A, Juventus đang nỗ lực bảo vệ tài sản lớn nhất của mình là tiền đạo Dusan Vlahovic. Trong bối cảnh giao kèo hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, cả hai bên đang tiến triển rất nhanh trong việc đàm phán hợp đồng mới. Việc giữ chân chân sút người Serbia là ưu tiên hàng đầu của "Bà đầm già" để duy trì sức mạnh hàng công.

Trong khi đó, hai đội bóng thành Milan là Inter và AC Milan đều đang cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ hậu vệ Nathan Ake từ Manchester City. Cầu thủ đa năng người Hà Lan có thể trở thành quân bài quan trọng cho bất kỳ đội bóng nào muốn gia cố hàng thủ.

Những diễn biến đáng chú ý khác

Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Jonathan David cũng đang trở nên phức tạp. Dù Marseille thể hiện sự quan tâm, tiền đạo này ưu tiên chuyển đến Premier League. Trước đó, các đội bóng như Nottingham Forest, Tottenham và West Ham từng có ý định tiếp cận anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Tại Newcastle, đội bóng vùng Đông Bắc đang gấp rút gia hạn hợp đồng với lão tướng Kieran Trippier. Động thái này xuất phát từ nỗi lo ngại Tino Livramento có thể bị Manchester City lôi kéo. Cùng lúc đó, hậu vệ trái Lewis Hall cũng đang lọt vào tầm ngắm của một loạt ông lớn như Man City, Liverpool và Arsenal.

Ở những thương vụ khác, tiền vệ Rocco Reitz dự kiến sẽ gia nhập RB Leipzig từ Borussia Monchengladbach với mức giá 20 triệu Euro kèm 3 triệu Euro phụ phí. Thủ thành Giorgi Mamardashvili cũng đang nhận được nhiều lời đề nghị mua đứt hoặc mượn từ các câu lạc bộ châu Âu gửi đến đội chủ quản Liverpool.