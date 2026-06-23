Real Madrid nhắm Piero Hincapie: Mảnh ghép đa năng trong tham vọng của Jose Mourinho Sau khi sở hữu Konate, Real Madrid tiếp tục gây áp lực lên Arsenal để chiêu mộ Piero Hincapie. Trung vệ người Ecuador là mục tiêu chiến lược của Mourinho cho hàng thủ.

Jose Mourinho đang thực hiện một cuộc cải tổ triệt để tại Bernabeu, và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Piero Hincapie. Dù Real Madrid vừa hoàn tất thương vụ Ibrahima Konate, Mourinho vẫn khẳng định sự cần thiết của một hậu vệ thuận chân trái đa năng để hoàn thiện hệ thống phòng ngự cho dự án mới.

Theo nguồn tin từ ESPN, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức liên hệ với Arsenal để thăm dò các điều khoản chuyển nhượng dành cho ngôi sao người Ecuador. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường tính linh hoạt cho hàng thủ, trong bối cảnh David Alaba đã rời đi dưới dạng tự do.

Hincapie trong tầm ngắm của Real Madrid.

Tại sao là Piero Hincapie?

Ở tuổi 24, Piero Hincapie không chỉ là một trung vệ đơn thuần. Sự đa năng cho phép anh đảm nhiệm tốt cả vai trò hậu vệ biên trái, một đặc điểm mà Mourinho cực kỳ ưa thích để xây dựng lối chơi biến ảo. Mùa giải vừa qua, Hincapie là nhân tố then chốt giúp Arsenal đăng quang tại Ngoại hạng Anh và tiến đến trận chung kết Champions League.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga trong màu áo Bayer Leverkusen trước khi chuyển sang London đã giúp Hincapie trui rèn bản lĩnh. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát của Mikel Arteta, nhưng tuyển thủ Ecuador luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm quyết định nhờ khả năng phán đoán và kỹ thuật cá nhân ấn tượng.

Bài toán nhân sự tại Bernabeu

Thương vụ này được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Arsenal chỉ mới kích hoạt điều khoản mua đứt Hincapie từ Bayer Leverkusen vào tháng 9/2025 sau một thời gian mượn. Để dọn đường đón tân binh, Real Madrid buộc phải thanh lọc đội hình, trong đó trung vệ trẻ Raul Asencio đang được đưa lên bàn đàm phán để lắng nghe các lời đề nghị.

Mourinho hiện đang sở hữu những trung vệ đẳng cấp như Eder Militao và Antonio Rudiger, nhưng sự xuất hiện của một cầu thủ thuận chân trái như Hincapie sẽ mang lại sự cân bằng lý tưởng. Trước đó, Real Madrid từng cân nhắc Alessandro Bastoni và Ruben Dias. Tuy nhiên, mức giá của Dias được cho là quá cao, trong khi mục tiêu Nico Schlotterbeck lại dính chấn thương nặng tại World Cup khi đối đầu Bờ Biển Ngà.

Kế hoạch "thắng ngay lập tức"

Việc theo đuổi Hincapie cho thấy tham vọng của Real Madrid trong việc xây dựng một đội hình có chiều sâu khủng khiếp để phục vụ triết lý "thắng ngay lập tức" của Mourinho. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu đã kích nổ hàng loạt bom tấn như Bernardo Silva, Marc Cucurella và Denzel Dumfries.

Mọi diễn biến tiếp theo của thương vụ này dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn ngay sau khi chiến dịch World Cup của tuyển Ecuador khép lại. Nếu thành công, Mourinho sẽ có trong tay một hàng phòng ngự thép, đủ sức đương đầu với mọi thử thách trong mùa giải mới.