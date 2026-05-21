Real Madrid nhắm Rodri, Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Marcus Rashford Kỳ chuyển nhượng hè nóng lên với kế hoạch chiêu mộ Rodri của Real Madrid và bước tiến mới của Rashford tại Barcelona. Premier League đứng trước làn sóng chia tay của các ngôi sao.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động bất ngờ khi các ông lớn bắt đầu thực hiện các kế hoạch thay đổi nhân sự quy mô lớn. Tâm điểm chú ý dồn vào Real Madrid với nỗ lực đưa Rodri trở lại Tây Ban Nha và Barcelona trong việc định đoạt tương lai của Marcus Rashford.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Rodri

Real Madrid đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City. Tuyển thủ Tây Ban Nha, hiện 29 tuổi, được cho là đang cân nhắc tìm kiếm thử thách mới sau khi huấn luyện viên Pep Guardiola rời sân Etihad. Ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia tin tưởng rằng sức hút từ sân Santiago Bernabeu sẽ là yếu tố quyết định giúp thương vụ này sớm hoàn tất.

Real Madrid nỗ lực thuyết phục Rodri gia nhập Santiago Bernabeu.

Barcelona tiến gần việc giữ chân Marcus Rashford

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Marcus Rashford nhằm chuẩn bị cho một bản hợp đồng chính thức. Chân sút 28 tuổi người Anh hiện đang thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou theo dạng cho mượn từ Manchester United và bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, thách thức hiện tại nằm ở việc Barcelona và Manchester United vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng cuối cùng.

Barcelona chốt tương lai với Rashford.

Làn sóng rời Premier League: Casemiro và Alisson

Không chỉ Manchester City hay Manchester United đứng trước nguy cơ mất trụ cột, Liverpool cũng đối mặt với khả năng chia tay thủ thành Alisson Becker. Người gác đền 33 tuổi người Brazil bày tỏ nguyện vọng đầu quân cho Juventus ngay cả khi đại diện nước Ý không giành vé dự Champions League. Hiện Juventus đang chuẩn bị các bước đàm phán chính thức với ban lãnh đạo Liverpool.

Trong khi đó, tiền vệ Casemiro đang tiến rất gần đến việc gia nhập Inter Miami tại giải MLS. Ở tuổi 34, ngôi sao người Brazil chắc chắn sẽ rời sân Old Trafford sau khi mùa giải năm nay khép lại. Kinh nghiệm dày dặn của Casemiro được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm chất lượng đội hình cho đội bóng của chủ tịch David Beckham.

Bayern Munich và Atletico Madrid gia cố đội hình

Tại Đức, Bayern Munich gây bất ngờ khi nhắm tới hậu vệ John Stones của Manchester City. Ở tuổi 31, Stones được xác định là phương án chất lượng để gia cố hệ thống phòng ngự của "Hùm xám" xứ Bavaria sau khi anh rời sân Etihad vào cuối mùa giải.

Tại La Liga, Atletico Madrid cũng không đứng ngoài cuộc đua khi cân nhắc chiêu mộ Bernardo Silva nhằm tăng cường khả năng sáng tạo cho tuyến giữa. Tuyển thủ Bồ Đào Nha 31 tuổi sẵn sàng chia tay Ngoại hạng Anh để chuyển tới La Liga. Bên cạnh đó, Atletico cũng đang để mắt tới hậu vệ cánh Marc Cucurella thuộc biên chế Chelsea.

Tương lai bất định của Jadon Sancho và Mohamed Salah

Trái ngược với những chuyển động tích cực, Jadon Sancho nhận tin buồn khi Borussia Dortmund từ chối mua đứt anh. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi hiện khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng thi đấu không ổn định, khiến đội bóng nước Đức quyết định tập trung ngân sách cho các mục tiêu trẻ tuổi khác.

Cuối cùng, cuộc đua giành chữ ký của Mohamed Salah trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Fenerbahce. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cạnh tranh với các câu lạc bộ từ Saudi Arabia để lôi kéo chân sút 33 tuổi người Ai Cập rời sân Anfield trước khi hợp đồng của anh hết hạn.