Real Madrid nhắm Rodri thay thế Kroos và bước ngoặt hợp đồng của Anthony Gordon Real Madrid nỗ lực chiêu mộ Rodri với giá 44 triệu bảng, trong khi Arsenal vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Anthony Gordon từ Newcastle.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên với những kế hoạch tái thiết nhân sự từ các đội bóng lớn. Đáng chú ý nhất là động thái từ Real Madrid khi họ đang nỗ lực tìm kiếm người kế thừa xứng đáng cho khoảng trống mà các huyền thoại tuyến giữa để lại.

Tham vọng đưa Quả bóng Vàng Rodri về Bernabeu

Real Madrid đã xác định tiền vệ Rodri của Manchester City là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện được định giá khoảng 44 triệu bảng, con số được giới chuyên môn đánh giá là một mức giá hời đối với một cầu thủ vừa giành danh hiệu Quả bóng Vàng. Đây là một động thái hiếm hoi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi sẵn sàng chi đậm cho một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 30.

Theo các báo cáo từ Radio Marca, ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng Rodri là mảnh ghép hoàn hảo nhất để lấp đầy lỗ hổng mà Toni Kroos và Luka Modric để lại tại sân Bernabeu. Trong danh sách ưu tiên của mình, nhà đương kim vô địch Champions League đã đặt Rodri lên trên cả những cái tên đình đám khác như Enzo Fernandez hay Vitinha.

Rodri là mục tiêu của Real Madrid.

Sự thật về tương lai của Anthony Gordon

Bên cạnh những tin đồn liên kết với Arsenal, thông tin về thời hạn hợp đồng của Anthony Gordon tại Newcastle United cũng đã được làm rõ. Trái với những đồn đoán trước đó cho rằng tiền vệ cánh người Anh chỉ còn 2 năm hợp đồng, Sky Sports khẳng định thời hạn thực tế vẫn còn kéo dài tới 4 năm. Điều này giúp Newcastle giữ lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang tăng cao khi Arsenal hiện đang được cho là dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Gordon. Pháo thủ thành London đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Manchester United và Liverpool để tiếp cận ngôi sao chạy cánh này. Newcastle chắc chắn sẽ yêu cầu một mức giá không hề nhỏ nếu buộc phải để trụ cột của mình ra đi.

Anthony Gordon được nhiều CLB theo đuổi.

Barcelona chốt thỏa thuận với Marcus Rashford

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang tiến rất gần đến việc sở hữu tiền đạo Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh được cho là đã đồng ý với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm tại Camp Nou. Đội bóng xứ Catalonia dự định sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá khoảng 26 triệu bảng để mua đứt anh từ Manchester United vào mùa hè tới, sau khi kết thúc thời hạn cho mượn.

Động thái này cho thấy quyết tâm làm mới hàng công của Barcelona, đồng thời đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington sau quãng thời gian thi đấu không ổn định tại Old Trafford.

Các biến động đáng chú ý tại Serie A và Premier League

Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp tại các giải đấu hàng đầu khác:

Juventus gia tăng sức mạnh hàng công: Đội bóng thành Turin đã đưa Randal Kolo Muani (người đang được PSG cho Tottenham mượn) vào tầm ngắm hàng đầu. Bên cạnh đó, Juventus cũng gia nhập cuộc đua cùng Atletico Madrid và Newcastle để giành chữ ký của Darwin Nunez, tiền đạo đang thi đấu cho Al-Hilal.

Đội bóng thành Turin đã đưa Randal Kolo Muani (người đang được PSG cho Tottenham mượn) vào tầm ngắm hàng đầu. Bên cạnh đó, Juventus cũng gia nhập cuộc đua cùng Atletico Madrid và Newcastle để giành chữ ký của Darwin Nunez, tiền đạo đang thi đấu cho Al-Hilal. AC Milan săn tìm tiền đạo: Nicolas Jackson (Bayern Munich) và Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) đang nằm trong danh sách rút gọn của AC Milan. Đáng chú ý, Aston Villa cũng đang nhắm tới Jackson để thay thế cho Ollie Watkins nếu cầu thủ này rời đi vào mùa hè.

Nicolas Jackson (Bayern Munich) và Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) đang nằm trong danh sách rút gọn của AC Milan. Đáng chú ý, Aston Villa cũng đang nhắm tới Jackson để thay thế cho Ollie Watkins nếu cầu thủ này rời đi vào mùa hè. Tương lai băng ghế huấn luyện: Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate đã bác bỏ khả năng dẫn dắt Manchester United khi khẳng định chưa muốn quay lại công việc huấn luyện vào lúc này. Điều này mở ra cơ hội lớn để Michael Carrick được giữ lại vai trò tại Quỷ đỏ. Tại Ý, HLV Massimiliano Allegri cũng đã khẳng định cam kết tương lai lâu dài với AC Milan.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số khi các câu lạc bộ đang tích cực áp dụng các chiến lược tài chính mới, bao gồm việc mượn cầu thủ trước khi mua đứt để thích nghi với các quy định khắt khe về công bằng tài chính.