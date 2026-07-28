Real Madrid nhắm Rodri và 'bom tấn' 98 triệu bảng, Juventus đàm phán mượn Zirkzee Thị trường chuyển nhượng sôi động khi Real Madrid chuẩn bị chiêu mộ Rodri cùng Yan Diomande, còn Juventus tiến sát thỏa thuận mượn Joshua Zirkzee từ Man Utd.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục tăng nhiệt với những chuyển động mang tính chiến lược từ các CLB hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý thuộc về Real Madrid với kế hoạch nâng cấp lực lượng quy mô lớn, trong khi Juventus đang nỗ lực tái thiết hàng công bằng một thương vụ từ Ngoại hạng Anh.

Real Madrid kích hoạt kế hoạch lớn: Quyết tâm chiêu mộ Rodri và Yan Diomande

Ban lãnh đạo Real Madrid đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Manchester City nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodri. Ở tuổi 30, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn duy trì vị thế của một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới và là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống vận hành của Man City. Dù đội chủ sân Etihad đang nỗ lực gia hạn hợp đồng, sự quyết tâm từ phía 'Kền kền trắng' hứa hẹn sẽ tạo nên một thương vụ phức tạp. Đáng chú ý, Paris St-Germain đã chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.

Real Madrid theo sát thương vụ Rodri. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh tuyến giữa, Real Madrid còn sẵn sàng chi đậm cho vị trí chạy cánh. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa nâng giá hỏi mua tài năng trẻ Yan Diomande của RB Leipzig lên mức 94 đến 98 triệu bảng trong lời đề nghị thứ hai. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang là một trong những hiện tượng triển vọng nhất châu Âu, khiến Real Madrid phải cạnh tranh gắt gao với Liverpool để hoàn tất thương vụ.

Song song với kế hoạch mua sắm, Real Madrid cũng gấp rút đàm phán gia hạn hợp đồng dài hạn với Vinicius Jr. Trước sự dòm ngó sát sao từ Arsenal, đội bóng Tây Ban Nha muốn sớm trói chân ngôi sao 26 tuổi người Brazil - người giữ vai trò hạt nhân trên hàng công Bernabeu.

Juventus tiến sát thỏa thuận mượn Joshua Zirkzee từ Manchester United

Tại Italy, Juventus đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Manchester United để mượn tiền đạo Joshua Zirkzee. Thỏa thuận dự kiến có thời hạn một mùa giải, đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Sau giai đoạn hòa nhập khó khăn tại Old Trafford, chân sút 25 tuổi người Hà Lan coi đây là cơ hội quan trọng để tìm lại cảm giác thi đấu và phong độ đỉnh cao.

Juventus muốn mượn Zirkzee. (Ảnh: Getty Images)

Leeds chi đậm cho vị trí thủ môn, PSG nhắm tài năng trẻ Nhật Bản

Ở các diễn biến khác, Leeds United chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn James Trafford từ Manchester City với mức phí 40 triệu bảng. Người gác đền 23 tuổi người Anh được quy hoạch trở thành chốt chặn số một của Leeds, thể hiện tham vọng lớn của đội bóng trong việc gia cố hàng thủ.

Trong khi đó, PSG đang đưa thủ thành Zion Suzuki của Parma vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng. Thủ môn 23 tuổi người Nhật Bản gây ấn tượng mạnh nhờ phản xạ xuất sắc và khả năng bao quát không gian vòng cấm. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp sẽ phải cạnh tranh với cả Aston Villa lẫn Juventus.

Tại Anh, Crystal Palace đã đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ 19 tuổi Raphael Le Guen của Brest và chỉ còn chờ chốt mức phí chuyển nhượng với CLB nước Pháp. Cuối cùng, đại diện của tiền đạo 18 tuổi Ibrahim Mbaye (PSG) đã chủ động chào mời thân chủ mình cho Liverpool và Manchester City, đồng thời bác bỏ khả năng gia nhập Aston Villa trong hè này.