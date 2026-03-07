Real Madrid nhọc nhằn hạ Celta Vigo 2-1: Tchouameni rực sáng, Valverde ghi bàn quyết định Sự tỏa sáng rực rỡ của Aurelien Tchouameni và Federico Valverde đã giúp Real Madrid giành 3 điểm quý giá tại Balaidos, tiếp tục bám đuổi quyết liệt ngôi đầu bảng La Liga.

Real Madrid vừa trải qua 90 phút đầy sóng gió tại Balaidos trước một Celta Vigo chơi ngoan cường. Trong bối cảnh hàng phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống, bản lĩnh của các ngôi sao tuyến giữa đã trở thành bệ phóng để thầy trò HLV Carlo Ancelotti giành chiến thắng sát nút. Đây là trận đấu tôn vinh sự hiệu quả của hệ thống tiền vệ, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng thích nghi của các tân binh ở hàng thủ.

Tuyến giữa định đoạt cục diện trận đấu

Aurelien Tchouameni đã có một màn trình diễn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền vệ người Pháp không chỉ thể hiện khả năng đánh chặn đẳng cấp mà còn trực tiếp khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm tinh tế sau tình huống dàn xếp đá phạt bài bản. Sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật của anh là điểm tựa vững chắc nhất cho Real Madrid trong suốt thời gian thi đấu.

Aurelien Tchouameni nhận điểm số 8.2 cao nhất trận nhờ khả năng đánh chặn và pha lập công đẳng cấp.

Bên cạnh Tchouameni, Federico Valverde một lần nữa khẳng định giá trị của "nguồn năng lượng vĩnh cửu". Di chuyển không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân, Valverde chính là người tung cú dứt điểm đầy uy lực ở những phút cuối trận, đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Federico Valverde (7.7 điểm) tiếp tục đóng vai người hùng thầm lặng với bàn thắng quý giá ở cuối trận.

Điểm sáng từ hàng công và nỗi lo nơi hàng thủ

Trên mặt trận tấn công, Vinicius Junior vẫn là mối đe dọa thường trực với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Dù không gặp may khi một cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc, sự năng nổ của ngôi sao người Brazil đã kéo giãn đáng kể hàng phòng ngự Celta Vigo. Trong khi đó, tài năng trẻ Arda Guler trong vai trò "số 9 ảo" đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo thông minh cho đồng đội lập công.

Arda Guler (7.1 điểm) cho thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan nhạy bén với một pha kiến tạo quan trọng.

Tuy nhiên, chiến thắng của Real Madrid không thực sự trọn vẹn khi hàng thủ vẫn bộc lộ những sai sót chết người. Trent Alexander-Arnold dù hỗ trợ tấn công tốt nhưng vẫn để lộ khoảng trống lớn phía sau lưng, dẫn đến bàn gỡ hòa của Swedberg. Tài năng trẻ Raul Asencio cũng có khoảnh khắc mất tập trung khi không theo sát Borja Iglesias trong bàn thua duy nhất của đội nhà.

Trent Alexander-Arnold (7.1 điểm) vẫn đang trong quá trình thích nghi với hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Bảng điểm chi tiết các cầu thủ Real Madrid

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Aurelien Tchouameni 8.2 Xuất sắc nhất trận, ghi 1 bàn thắng. Federico Valverde 7.7 Ghi bàn thắng quyết định chiến thắng. Thibaut Courtois 7.2 3 tình huống cứu thua quan trọng. Vinicius Junior 7.2 Thi đấu năng nổ, 1 lần trúng cột dọc. Arda Guler 7.1 Sở hữu 1 đường kiến tạo. Antonio Ruediger 7.1 Mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi. Raul Asencio 7.1 Mắc lỗi trong bàn thua nhưng nỗ lực sửa sai. Trent Alexander-Arnold 7.1 Hỗ trợ tấn công tốt, phòng ngự chưa ổn định. Ferland Mendy 7.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Thiago Pitarch 6.6 Thi đấu tròn vai, thiếu đột biến. Brahim Diaz 6.6 Nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao.

Nhìn chung, dù giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng, Real Madrid vẫn còn nhiều việc phải làm để gia cố hàng thủ trước khi bước vào những trận cầu đinh tại Champions League.