Real Madrid phá lệ chiêu mộ Rodri, Arsenal hét giá Martin Odegaard Real Madrid đang đẩy nhanh đàm phán mua Rodri từ Man City, trong khi Arsenal đặt mức giá khó tiếp cận cho Martin Odegaard trước sự quan tâm từ Juventus.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các đội bóng lớn bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược. Tâm điểm đổ dồn về Tây Ban Nha và Anh, nơi những bản hợp đồng bom tấn liên quan đến Rodri và Martin Odegaard đang dần lộ diện.

Real Madrid đẩy nhanh thương vụ chiêu mộ Rodri

Động thái chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City của Real Madrid đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng phá vỡ quy tắc chuyển nhượng cứng nhắc của câu lạc bộ — vốn không chi quá 40 triệu euro cho các cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 — để đưa ngôi sao người Tây Ban Nha về sân Bernabeu.

Real sẵn sàng chiêu mộ Rodri.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ theo dõi sát sao tình trạng thể lực của Rodri trong những tuần cuối cùng của mùa giải trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức. Sự xuất hiện của Rodri được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng và đẳng cấp cho tuyến giữa của Los Blancos trong bối cảnh các trụ cột đang dần bước sang sườn dốc sự nghiệp.

Arsenal hét giá Odegaard, Goretzka muốn đến Emirates

Tại London, Arsenal đang đối mặt với sự chèo kéo của Juventus dành cho thủ quân Martin Odegaard. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta không có ý định để ngôi sao người Na Uy ra đi. Phía Arsenal đã đưa ra mức giá chuyển nhượng cực cao, vượt xa khả năng tài chính hiện tại của đại diện bóng đá Ý nhằm chấm dứt mọi hy vọng từ Turin.

Odegaard được Juve theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, Arsenal nhận được tín hiệu tích cực từ Leon Goretzka. Tiền vệ của Bayern Munich bày tỏ mong muốn gia nhập sân Emirates vì tin rằng môi trường Ngoại hạng Anh sẽ giúp sự nghiệp của anh thăng tiến. Trong khi đó, Newcastle United cũng gây sốc khi đặt mức giá 100 triệu euro cho Sandro Tonali trước sự quan tâm từ Arsenal, Manchester United và chính Real Madrid.

Biến động tại Barcelona và các đội bóng Ngoại hạng Anh

Barcelona đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn cả ở chiều đi và chiều đến. Giám đốc thể thao Deco hiện đang nhắm tới hậu vệ Nathan Ake của Man City. Tuy nhiên, tương lai của Andreas Christensen tại Camp Nou đang bị đặt dấu hỏi lớn khi cầu thủ này chưa đồng ý với đề nghị gia hạn hợp đồng đi kèm yêu cầu giảm lương.

Tại Tottenham, trung vệ Micky van de Ven được cho là đang không hạnh phúc và có ý định tận dụng sự quan tâm từ Barcelona và Liverpool để tìm bến đỗ mới. Chelsea cũng không đứng ngoài cuộc đua khi sẵn sàng chi 50 triệu euro cho tiền đạo trẻ Vitor Roque của Palmeiras và tiếp cận sao trẻ Aleksandar Pavlovic của Bayern Munich.

Thống kê đáng chú ý trên thị trường

100 triệu euro: Mức giá Newcastle yêu cầu cho Sandro Tonali.

Mức giá Newcastle yêu cầu cho Sandro Tonali. 50 triệu euro: Số tiền Chelsea dự chi cho Vitor Roque.

Số tiền Chelsea dự chi cho Vitor Roque. 40 triệu euro: Quy tắc chuyển nhượng thông thường của Real Madrid cho cầu thủ gần 30 tuổi.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khi các câu lạc bộ như Liverpool đang tìm người thay thế Andy Robertson với mục tiêu Federico Dimarco, hay việc Newcastle săn đón bộ đôi Frenkie de Jong và Ferran Torres từ Barca. Những động thái này hứa hẹn một mùa hè thay đổi diện mạo của bóng đá châu Âu.