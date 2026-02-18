Real Madrid phục hận Benfica 1-0: Bản lĩnh nhà vua đánh sập Da Luz Sau thất bại muối mặt ba tuần trước, Real Madrid của Alvaro Arbeloa đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác biệt để giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân khách, mở toang cánh cửa đi tiếp tại Champions League.

Ba tuần trước, Real Madrid rời sân Estadio da Luz trong tư thế cúi đầu với thất bại 2-4, một kết quả đẩy họ văng khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu Champions League và phải đối mặt với vòng play-off đầy rủi ro. Đó là một đêm đáng quên với những sai lầm hệ thống nơi hàng phòng ngự và sự ngây thơ trong cách tiếp cận trận đấu của một tập thể đang trong giai đoạn chuyển giao.

Tuy nhiên, trong lần trở lại Lisbon rạng sáng nay, kịch bản cũ đã không lặp lại. Không còn những bàn thắng muộn màng của thủ môn đối phương, cũng chẳng còn những giọt nước mắt hạnh phúc từ phía Jose Mourinho. Thay vào đó, Los Blancos đã trình diễn một lối đá thực dụng, lỳ lợm và đầy bản lĩnh để mang về chiến thắng 1-0, tạo ra lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Bernabeu.

Real Madrid giành chiến thắng ngay trên đất Bồ Đào Nha.

Bài học xương máu và sự lột xác về kỷ luật

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định khán giả đã được chứng kiến một Real Madrid hoàn toàn khác biệt. Thực tế trên sân cho thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã rút ra được những bài học xương máu. Nếu trận thua trước đó phơi bày một tập thể mong manh và thiếu gắn kết, thì màn trình diễn lần này là minh chứng cho sự kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận tuyệt vời.

Arbeloa, người từng là học trò ưu tú của chính Mourinho, đã cho thấy sự cao tay trong lần tái đấu này. Thay vì cuốn vào lối chơi nhanh của đối thủ, ông bố trí sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ với các lớp phòng ngự dày đặc. Eduardo Camavinga được giao nhiệm vụ bọc lót thường trực cho hậu vệ cánh trái Alvaro Carreras, trong khi Federico Valverde làm điều tương tự cho Trent Alexander-Arnold bên hành lang đối diện. Sự thận trọng này đã triệt tiêu hoàn toàn sự hưng phấn của Benfica, điều mà Real đã xem nhẹ trong lần chạm trán trước đó.

Khoảnh khắc ngôi sao của Vinicius Junior

Benfica đã làm tất cả để khơi dậy tinh thần chiến đấu như ba tuần trước. Những đoạn video chiếu lại bàn thắng phút 98 của thủ thành Anatoliy Trubin hay hình ảnh Jose Mourinho xúc động được phát liên tục trên màn hình lớn nhằm uy hiếp tinh thần đội khách. Băng rôn khổng lồ với dòng chữ "Until the end" (Chiến đấu đến cùng) được giăng kín khán đài, gợi nhớ về tinh thần quật cường của đội bóng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà vua châu Âu đã lên tiếng đúng lúc.

Mourinho và Arbeloa đã thay đổi vị thế cho nhau.

Sau hiệp một chơi rình rập và nhờ cậy vào sự xuất sắc của Thibaut Courtois trong khung gỗ, Real Madrid đã tung đòn quyết định ở phút 50. Vinicius Junior, dù đang trải qua một mùa giải khó khăn với phong độ trồi sụt và những vướng mắc trong việc gia hạn hợp đồng, vẫn biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quan trọng nhất. Cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành của ngôi sao người Brazil không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp ngôi sao.

Góc tối phân biệt chủng tộc và tấm thẻ đỏ của Mourinho

Trận đấu sau đó đã bị gián đoạn hơn mười phút vì một sự cố đáng buồn. Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni bên phía Benfica đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc hướng về phía mình, buộc trọng tài phải kích hoạt quy trình của UEFA và tạm dừng trận đấu. Sự cố này đã trực tiếp phủ bóng đen lên phần còn lại của cuộc đối đầu đỉnh cao.

Trên sân, các đồng đội như Aurelien Tchouameni và Kylian Mbappe đều bày tỏ sự phẫn nộ tột độ, khẳng định hành vi này không thể được chấp nhận tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Arbeloa thậm chí tuyên bố sẵn sàng cùng các học trò rời sân nếu Vinicius yêu cầu. Về phía Benfica, Jose Mourinho kết thúc đêm diễn của mình trên khán đài với chiếc thẻ đỏ vì phản ứng thái quá với tổ trọng tài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận sau trận rằng trận đấu thực sự đã kết thúc ngay sau bàn thắng của Vinicius.

Real Madrid rời Bồ Đào Nha với tư cách là những người chiến thắng, không chỉ về mặt tỷ số mà còn về bản lĩnh thi đấu trước những áp lực khủng khiếp. Những gì Benfica làm được trước đó chỉ được xem là một khoảnh khắc xuất thần khó lặp lại. Giờ đây, với lợi thế dẫn bàn và sự vắng mặt của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo ở lượt về, cánh cửa đi tiếp vào vòng trong đang mở toang cho thầy trò Alvaro Arbeloa.