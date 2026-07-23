Real Madrid quyết chiêu mộ Rodri: Man City đưa ra mức giá 100 triệu euro Real Madrid đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Rodri sau màn trình diễn chói sáng của anh tại World Cup 2026. Manchester City yêu cầu 100 triệu euro cho tiền vệ 30 tuổi, người đang trở thành mục tiêu ưu tiên của HLV Jose Mourinho.

Real Madrid đang chuẩn bị một kế hoạch đầy tham vọng để đưa Rodri, bộ não trong lối chơi của Manchester City, trở lại Tây Ban Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo các nguồn tin uy tín từ L'Equipe, đội bóng Hoàng gia đã xác định tiền vệ 30 tuổi là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp hoàn toàn khu trung tuyến dưới triều đại mới.

Rodri đang là mục tiêu hàng đầu của Real. Ảnh: Getty Images.

Thử thách 100 triệu euro từ Manchester City

Manchester City đã có động thái phản hồi cứng rắn trước sự quan tâm từ Madrid. Đội chủ sân Etihad được cho là đã đặt mức giá yêu cầu lên tới 100 triệu euro cho ngôi sao quan trọng nhất của mình. Con số này không chỉ phản ánh giá trị chuyên môn thuần túy mà còn là lời khẳng định của Man City trong bối cảnh Rodri liên tục từ chối các đề nghị gia hạn hợp đồng thời gian qua.

Ở tuổi 30, Rodri đang ở đỉnh cao phong độ. Anh vừa trải qua một mùa hè lịch sử khi đeo băng thủ quân dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Với tư duy chiến thuật bậc thầy và khả năng điều tiết trận đấu thượng hạng, Rodri được xem là mẫu tiền vệ "máy quét" hiện đại mà bất kỳ đội bóng nào cũng khao khát sở hữu.

Mảnh ghép hoàn thiện dải ngân hà của Jose Mourinho

Thương vụ này nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ tân huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang nỗ lực xây dựng một bộ khung chiến thắng mới tại Bernabeu và ông coi Rodri là hạt nhân không thể thay thế. Sự xuất hiện của Rodri sẽ giúp cân bằng đội hình vốn đã sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công.

Trong kỳ chuyển nhượng năm nay, Real Madrid đã chứng tỏ tham vọng cực lớn khi liên tiếp mang về những bản hợp đồng chất lượng cao:

Hàng phòng ngự: Ibrahima Konate và Marc Cucurella.

Ibrahima Konate và Marc Cucurella. Cánh: Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries. Sáng tạo: Bernardo Silva.

Nếu chiêu mộ thành công Rodri, đây sẽ là cú hích cuối cùng để Real Madrid khẳng định vị thế thống trị tại đấu trường châu lục. Cá nhân tiền vệ này cũng được cho là có nguyện vọng hồi hương thi đấu, tuy nhiên mọi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cái gật đầu về mặt tài chính từ Chủ tịch Florentino Perez.

Tình trạng hiện tại và khả năng hoàn tất

Dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, áp lực hiện đang đè nặng lên ban lãnh đạo Manchester City khi cầu thủ muốn tìm kiếm thử thách mới. Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu ý là Rodri đang chuẩn bị bước vào một ca phẫu thuật phần lưng theo kế hoạch đã định trước. Diễn biến sức khỏe và tốc độ đàm phán giữa hai câu lạc bộ sẽ quyết định liệu bom tấn này có được kích nổ trước khi mùa giải mới bắt đầu hay không.