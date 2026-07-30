Real Madrid quyết chiêu mộ Rodri với giá 50 triệu euro, Juventus chốt thỏa thuận Kolo Muani Real Madrid tự tin sở hữu tiền vệ Rodri từ Manchester City, trong khi Juventus đạt thỏa thuận mượn kèm điều khoản mua đứt Randal Kolo Muani trị giá 50 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục gia nhiệt với những động thái quan trọng từ các ông lớn châu Âu. Đáng chú ý nhất là kế hoạch củng cố tuyến giữa của Real Madrid cùng bước đi chiến lược trên hàng công của Juventus nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Real Madrid tăng tốc thương vụ Rodri từ Manchester City

Real Madrid đang tỏ ra rất tự tin trong nỗ lực đưa tiền vệ Rodri trở lại Tây Ban Nha. Ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia xem ngôi sao thuộc biên chế Manchester City là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp và kiểm soát không gian tuyến giữa. Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện chỉ còn một năm hợp đồng, giúp mức giá chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu euro.

Theo nguồn tin từ nhật báo AS, một cuộc gặp quan trọng dự kiến diễn ra vào thứ Năm tới nhằm chốt các điều khoản cuối cùng của thương vụ. Sự xuất hiện của Rodri hứa hẹn mang đến sự cân bằng chiến thuật tối ưu cho đội hình của Real Madrid.

Real Madrid hy vọng có thể chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty Images

Juventus hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Randal Kolo Muani

Bên cạnh điểm nóng tại Madrid, Serie A cũng chứng kiến bước đi mạnh mẽ từ Juventus. Đội bóng thành Turin đã đạt thỏa thuận hoàn tất với Paris Saint-Germain về trường hợp của tiền đạo Randal Kolo Muani. Thương vụ được cấu trúc theo dạng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, với tổng mức phí lên đến 50 triệu euro.

Randal Kolo Muani được Juventus quan tâm. Ảnh: Getty Images

Sky Sports Italia ghi nhận ban huấn luyện Juventus kỳ vọng sự đa năng và tốc độ của chân sút người Pháp sẽ tạo ra bước đột phá cho hỏa lực hàng công trong chiến dịch sắp tới.

Sự chuyển dịch tại Ngoại hạng Anh và Serie A

Ở các diễn biến khác, Inter Milan đang tái khởi động kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool để gia tăng độ dày tuyến giữa. Bên cạnh đó, nhà đương kim á quân Serie A cũng đưa trung vệ John Stones vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do khi anh hết hạn hợp đồng với Manchester City. Quyết định này đồng nghĩa với việc Inter Milan nhiều khả năng sẽ rút khỏi thương vụ đuổi bắt hậu vệ Cristian Romero của Tottenham (theo Gazzetta dello Sport).

Tại nước Anh, Manchester United bắt đầu chiến dịch tinh giản lực lượng triệt để nhằm tái cơ cấu ngân sách. Theo Mail, "Quỷ đỏ" sẵn sàng chia tay thủ môn Radek Vitek cùng hậu vệ Harry Amass ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Hai nhân tố trẻ khác ở tuyến giữa là Toby Collyer và Dan Gore cũng không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện.

Trong khi đó, Fulham đang tiến rất gần đến việc sở hữu bộ đôi Cesar Palacios và Gonzalo Garcia từ Real Madrid. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa cùng mối quan hệ tốt đẹp với đội bóng cũ được xem là chìa khóa then chốt giúp đại diện London thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán (theo The Athletic).

Trên thị trường săn tiền đạo, Aston Villa vừa nhận gáo nước lạnh khi đề nghị trị giá 30 triệu euro dành cho Allan bị Palmeiras thẳng thừng từ chối. Đại diện Ngoại hạng Anh bắt buộc phải nâng giá hỏi mua nếu muốn sở hữu chân sút người Brazil (theo ESPN). Ở một diễn biến khác, Nottingham Forest cũng bị câu lạc bộ Royale Union Saint-Gilloise khước từ mức giá 20 triệu euro cho cầu thủ đa năng Anan Khalaili và đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị thứ hai hấp dẫn hơn (theo The Athletic).