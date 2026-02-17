Real Madrid quyết đấu Benfica: Mbappe và Alexander-Arnold lĩnh xướng sơ đồ 4-4-2 HLV Alvaro Arbeloa dự kiến sử dụng hệ thống 4-4-2 với bộ đôi Mbappe - Vinicius trên hàng công nhằm đòi lại món nợ trước Benfica tại vòng play-off Champions League.

Real Madrid sẽ có chuyến hành quân đầy giông bão đến thánh địa Estadio da Luz để đối đầu với SL Benfica trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off UEFA Champions League. Đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp thông thường, mà còn là cơ hội để "Đội bóng Hoàng gia" đòi lại món nợ cũ và khẳng định vị thế tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Canh bạc chiến thuật trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự

Đội bóng của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa từng nắm giữ lợi thế lớn để tiến thẳng vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, thất bại muối mặt 2-4 trước chính đại diện Bồ Đào Nha ở lượt đấu cuối vòng phân hạng đã đẩy họ xuống vị trí phải đá play-off. Định mệnh một lần nữa đưa đẩy Real Madrid tái ngộ đoàn quân của Jose Mourinho trong một cuộc đối đầu sinh tử.

Thử thách cho đại diện Tây Ban Nha càng trở nên khắc nghiệt khi danh sách bệnh binh đang kéo dài với những cái tên không thể thay thế như Jude Bellingham, Eder Militao và Rodrygo Goes. Bên cạnh đó, việc trung vệ trẻ Raul Asencio bị treo giò khiến bài toán hàng thủ của Arbeloa trở nên hóc búa hơn bao giờ hết.

Mbappe là niềm hy vọng vàng của Real.

Trước tình thế hiểm nghèo, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ từ bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để chuyển sang 4-4-2. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng, giúp Real Madrid kiểm soát tốt khu trung tuyến và giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự vốn đang chắp vá.

Điểm tựa từ những ngôi sao hàng đầu

Trong khung gỗ, Thibaut Courtois vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhất. Phía trên anh, bộ đôi trung vệ Antonio Rudiger và Dean Huijsen sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Đặc biệt là Huijsen, cầu thủ trẻ này cần chứng minh bản lĩnh sau những sai lầm cá nhân ở trận gặp Real Sociedad cuối tuần qua.

Điểm sáng lớn nhất trong hệ thống phòng ngự của Real chính là Trent Alexander-Arnold. Sau màn trình diễn chói sáng tại La Liga, hậu vệ người Anh tiếp tục được tin tưởng bên hành lang cánh phải. Khả năng tạt bóng sớm và những đường chuyền xuyên tuyến của Trent sẽ là vũ khí tối thượng để Real Madrid khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Benfica.

Benfica cần dè chừng khả năng leo biên của Alexander-Arnold.

Tại khu vực trung tuyến, Federico Valverde sẽ mang băng thủ quân, quán xuyến hành lang cánh phải với nguồn năng lượng vô tận. Ở cánh đối diện, Eduardo Camavinga được đẩy sang đá tiền vệ trái – vị trí giúp anh phát huy tối đa khả năng càn lướt và thoát pressing. Trục giữa sân sẽ là sự kết hợp giữa chất thép của Aurelien Tchouameni và óc sáng tạo của Arda Guler, người được chọn để khỏa lấp khoảng trống mà Bellingham để lại.

Sát thủ Mbappe và Vinicius: Chờ đợi sự bùng nổ

Trên hàng công, Real Madrid sẽ trình làng cặp tiền đạo đáng sợ nhất thế giới hiện tại: Vinicius Jr. và Kylian Mbappe. Vinicius đang duy trì phong độ hủy diệt với cú đúp vào lưới Sociedad, trong khi Mbappe đã hoàn toàn sung sức sau khi được nghỉ ngơi. Sự kết hợp giữa tốc độ của Vinicius và khả năng dứt điểm sắc bén của Mbappe buộc Benfica phải cực kỳ thận trọng.

Mặc dù Benfica đang có phong độ cao với chuỗi 5 trận bất bại và lợi thế sân nhà, nhưng Real Madrid với ADN Champions League luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Một kết quả có lợi tại Lisbon sẽ giúp thầy trò Arbeloa dễ dàng tính toán hơn cho trận lượt về tại Bernabeu.