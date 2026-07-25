Real Madrid ra giá 100 triệu euro cho Yan Diomande: Cuộc đua bom tấn tại Leipzig Real Madrid chính thức gửi đề nghị 100 triệu euro cho Yan Diomande của RB Leipzig, làm nóng cuộc đua giành chữ ký chân sút 19 tuổi chạy cánh người Bờ Biển Ngà.

Real Madrid vừa khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè khi gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro hỏi mua tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig. Động thái táo bạo này lập tức biến ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà trở thành tâm điểm trong kế hoạch tái thiết lực lượng của gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, gói thầu mà Kền kền trắng đưa ra bao gồm 90 triệu euro trả trước cùng 10 triệu euro phụ phí. Tuy nhiên, ban lãnh đạo RB Leipzig đã lập tức từ chối. Đại diện Bundesliga phát đi thông điệp cứng rắn khi chỉ chấp nhận nhượng lại viên ngọc quý của mình nếu nhận đủ mức phí tiệm cận 130 triệu euro.

Yan Diomande lọt vào tầm ngắm của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè.

Hồ sơ tài năng 19 tuổi bùng nổ tại Bundesliga

Diomande đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp dù mới ở độ tuổi teen. Chân sút chạy cánh người Bờ Biển Ngà ghi tới 12 bàn thắng và đóng góp 8 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân cho Leipzig mùa này. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng thể hiện tiềm năng lớn khi ghi dấu ấn với 1 kiến tạo sau 4 trận đấu tại kỳ World Cup 2026.

Mắt xích trong chiến thuật của HLV Jose Mourinho

Đội chủ sân Bernabeu nhắm tới Diomande như một mảnh ghép trọng yếu trong cuộc cải tổ toàn diện đội hình dưới thời HLV Jose Mourinho. Sự xuất hiện của sao trẻ Bờ Biển Ngà không chỉ gia tăng sức tấn công biên mà còn kéo theo phản ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng. Nếu chiêu mộ thành công Diomande, ban lãnh đạo Los Blancos sẵn sàng bật đèn xanh để tiền vệ Brahim Diaz ra đi tìm bến đỗ mới.

Cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa các ông lớn

Bên cạnh đó, cuộc đua giành chữ ký của Diomande đang diễn ra vô cùng kịch tính. Trước khi Real Madrid nhập cuộc, Paris Saint-Germain đã đi trước một bước khi đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Mặc dù vậy, đại diện nước Pháp rơi vào thế bế tắc do không thể thống nhất mức phí chuyển nhượng với Leipzig. Trong khi đó, Liverpool cũng từng theo đuổi gắt gao nhưng đã quyết định rút lui từ cuối tháng 6 sau khi các lời đề nghị liên tục bị khước từ.

Nhìn chung, RB Leipzig vẫn đang nỗ lực thuyết phục ngôi sao 19 tuổi gia hạn hợp đồng dù giao kèo cũ còn thời hạn tới 4 năm. Tuy nhiên, nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định nâng giá thầu để đáp ứng đòi hỏi của đối tác, thương vụ bom tấn này nhiều khả năng sẽ sớm hoàn tất trước khi thị trường đóng cửa.