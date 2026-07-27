Real Madrid ra giá 160 triệu euro cho Vinicius Junior: Arsenal sẵn sàng kích nổ bom tấn Chủ tịch Florentino Perez chỉ đồng ý đàm phán nếu nhận đủ 160 triệu euro cho Vinicius Junior, mở ra cơ hội lịch sử cho kế hoạch xưng vương của Arsenal.

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang bước vào giai đoạn then chốt nhất trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Mối quan hệ giữa ngôi sao người Brazil và thượng tầng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha xuất hiện vết nứt lớn, mở ra kịch bản về một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Theo các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Real Madrid đã chốt xong mức định giá tối thiểu cho bất kỳ đối tác nào muốn bước vào bàn đàm phán sở hữu chữ ký của tiền đạo 26 tuổi.

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Vinicius nếu chi 160 triệu euro.

Rào cản 160 triệu euro và thông điệp đanh thép từ Florentino Perez

Nguồn tin từ tờ SPORT xác nhận, Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố chỉ chấp nhận lắng nghe lời đề nghị nếu nhận đủ 160 triệu euro. Mức phí này bao gồm phần tiền trả thẳng cố định kết hợp với các khoản phụ phí dựa trên thành tích cá nhân và danh hiệu tập thể.

Động thái này thể hiện chiến lược nhất quán của người đứng đầu Bernabeu. Con số khổng lồ kể trên không chỉ phản ánh giá trị thực tế của Vinicius trên thị trường, mà còn đóng vai trò như một "tấm lá chắn" ngăn chặn các chiêu trò ép giá mang tính cơ hội từ những đại gia châu Âu.

Khúc mắc hợp đồng tại Bernabeu và cột mốc quyết định

Ở tuổi 26, Vinicius Junior đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Những con số thống kê chuyên môn khẳng định vị thế hàng đầu của tuyển thủ Brazil: 375 trận đấu chính thức cho Real Madrid, đóng góp trực tiếp 128 bàn thắng và sở hữu 100 đường kiến tạo cho các đồng đội.

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng trên sân cỏ không thể khỏa lấp những bế tắc trong công tác quản trị. Tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên—vốn còn thời hạn đến tháng 6/2027—đã hoàn toàn đóng đóng trong nhiều tháng qua.

Sau khi World Cup 2026 khép lại, đại diện của Vinicius và ban lãnh đạo Real Madrid đã thống nhất ấn định cuộc đàm phán mang tính quyết định vào cuối tháng 7. Nếu các bên không thể tìm được tiếng nói chung về định hướng phát triển cũng như đãi ngộ, Real Madrid sẽ chính thức bật đèn xanh cho các đối thủ tiếp cận.

Mikel Arteta và tham vọng nâng tầm Arsenal

Tình hình biến động tại Madrid lập tức nhận được sự theo dõi sát sao từ nước Anh. Theo tiết lộ từ The Athletic, HLV Mikel Arteta coi Vinicius Junior là mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo để nâng cấp sức mạnh tấn công cho nhà vô địch Premier League.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng tốc độ, khả năng đột phá một đối một cùng bản lĩnh ở các trận cầu lớn của Vinicius sẽ giúp Pháo thủ duy trì vị thế thống trị quốc nội và chinh phục đấu trường Champions League. Dù vậy, ban lãnh đạo Arsenal giữ sự thận trọng cần thiết: họ chỉ gửi đề nghị chính thức một khi tiền đạo người Brazil chính thức từ chối gia hạn với Real Madrid.

Tuần đàm phán sắp tới tại Bernabeu sẽ trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Một quyết định bất thành từ cuộc họp cuối tháng 7 có thể lập tức kích nổ thương vụ bom tấn trị giá 160 triệu euro mang tên Vinicius Junior.