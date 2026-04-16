Về Báo Hà Tĩnh

Real Madrid rời Champions League: Bi kịch của Arda Guler và sai lầm từ Camavinga

Văn Thể16/04/2026 08:03

Dù Arda Guler rực sáng với cú đúp, Real Madrid vẫn phải dừng bước tại Champions League sau thất bại kịch tính 3-4 trước Bayern Munich trong một đêm đầy biến cố disciplinary.

Một kịch bản điên rồ tại Allianz Arena đã chính thức chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vương của Real Madrid. Thất bại 3-4 trước Bayern Munich không chỉ là câu chuyện về những bàn thắng, mà còn là sự tương phản nghiệt ngã giữa tài năng trẻ Arda Guler và những sai lầm cá nhân không thể tha thứ ở những thời điểm quyết định.

Arda Guler: Từ người hùng đến nỗi tiếc nuối

Trong một đêm mà các ngôi sao lớn nhất của Real Madrid gặp khó khăn trước sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà, Arda Guler (7.3 điểm) đã nổi lên như một điểm sáng rực rỡ nhất. Tiền vệ trẻ này đã có màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới với cú đúp bàn thắng, bao gồm một pha dứt điểm tinh quái và một cú sút phạt thần sầu làm câm lặng các khán đài tại Munich.

Arda Guler rực sáng với cú đúp bàn thắng nhưng phải nhận thẻ đỏ cuối trận.
Tiền vệ Arda Guler (7.3) là nhân vật chính trong lối chơi của Real Madrid với cú đúp đẳng cấp trước khi nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Guler đã bị dập tắt bởi tấm thẻ đỏ ở cuối trận. Đây chính là bước ngoặt khiến Real Madrid mất đi quân bài sáng tạo nhất trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, biến màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của anh từ đầu giải thành một kỷ niệm buồn.

Hệ thống phòng ngự rạn nứt trước sức ép

Hàng thủ của Real Madrid đã có một đêm thi đấu dưới mức trung bình. Thủ thành Andriy Lunin (5.7 điểm) trải qua 90 phút vất vả khi phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Sai lầm về vị trí trong bàn thua đầu tiên khi để Pavlovic gây áp lực trực tiếp đã đặt Real vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Thủ môn Andriy Lunin có một đêm thi đấu vất vả.
Thủ môn Andriy Lunin (5.7) mắc lỗi vị trí trong bàn thua đầu tiên và phải vào lưới nhặt bóng 4 lần.

Cặp trung vệ Antonio Rudiger (5.2 điểm) và Eder Militao (5.6 điểm) liên tục bị lôi kéo khỏi vị trí bởi sự cơ động của các chân sút Bayern. Rudiger chịu trách nhiệm trong bàn gỡ hòa của đối thủ, trong khi Militao cho thấy sự lúng túng trước áp lực từ Harry Kane.

Antonio Rudiger liên tục bị các chân sút Bayern Munich loại bỏ.
Trung vệ Antonio Rudiger (5.2) có một trong những trận đấu dưới sức khi thường xuyên bỏ quên vị trí.

Ở hai hành lang cánh, Ferland Mendy (5.3 điểm) chỉ duy trì được sự chắc chắn trong một giờ thi đấu trước khi kiệt sức, còn Trent Alexander-Arnold (6.4 điểm) tiếp tục thể hiện hai bộ mặt trái ngược: bùng nổ trong tấn công nhưng lỏng lẻo trong khâu phòng ngự.

Mbappe, Vinicius và sai lầm từ băng ghế dự bị

Trên hàng công, Kylian Mbappe (7.1 điểm) và Vinicius Junior (7.0 điểm) vẫn thể hiện được đẳng cấp. Mbappe nổ súng sau một pha phản công sắc lẹm từ đường kiến tạo dọn cỗ của Vinicius. Tuy nhiên, sự nỗ lực của bộ đôi này không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng ở tuyến dưới.

Kylian Mbappe ghi bàn thắng quan trọng cho Real Madrid.
Tiền đạo Kylian Mbappe (7.1) cho thấy đẳng cấp với bàn thắng quan trọng từ một tình huống phản công.

Đỉnh điểm của bi kịch đến từ Eduardo Camavinga (4.4 điểm). Được tung vào sân ở phút 60 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, nhưng tiền vệ người Pháp lại trở thành tội đồ với tấm thẻ vàng thứ hai vô duyên. Việc mất người ở giai đoạn nhạy cảm nhất của trận đấu đã khiến hệ thống của Real Madrid hoàn toàn sụp đổ.

Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ khiến Real Madrid sụp đổ.
Eduardo Camavinga (4.4) trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Bảng điểm chi tiết Real Madrid

Cầu thủVị tríĐiểm số
Arda GulerTiền vệ7.3
Kylian MbappeTiền đạo7.1
Vinicius JuniorTiền đạo7.0
Brahim DiazTiền vệ6.9
Trent Alexander-ArnoldHậu vệ phải6.4
Jude BellinghamTiền vệ6.2
Federico ValverdeTiền vệ6.0
Andriy LuninThủ môn5.7
Eder MilitaoTrung vệ5.6
Ferland MendyHậu vệ trái5.3
Antonio RudigerTrung vệ5.2
Eduardo CamavingaDự bị4.4

Thất bại này để lại nhiều bài học về tính kỷ luật cho tập thể Real Madrid. Dù sở hữu những cá nhân có thể tạo đột biến như Guler hay Mbappe, sự thiếu tập trung của hàng thủ và những tấm thẻ đỏ tai hại đã khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải trả giá bằng chính tấm vé đi tiếp tại Champions League.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              Real Madrid rời Champions League: Bi kịch của Arda Guler và sai lầm từ Camavinga
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO