Real Madrid săn đón Adam Wharton, Man City muốn đổi người lấy Sandro Tonali

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các đội bóng lớn nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Real Madrid trong cuộc đua giành tài năng trẻ Adam Wharton và kế hoạch táo bạo của Manchester City với Sandro Tonali.

Real Madrid gia nhập cuộc đua chiêu mộ Adam Wharton

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, đã chính thức đưa tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Ban lãnh đạo sân Santiago Bernabeu đánh giá cầu thủ người Anh là mảnh ghép chất lượng, phù hợp với chiến lược trẻ hóa đội hình và đảm bảo sức mạnh dài hạn cho tuyến giữa.

Kể từ khi gia nhập Crystal Palace, Wharton đã có những màn trình diễn bùng nổ, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Theo nguồn tin từ AS, Real Madrid tin rằng tiềm năng phát triển của tiền vệ này sẽ giúp anh sớm trở thành một trong những cái tên đẳng cấp thế giới.

Manchester City nhắm Sandro Tonali để gia cố tuyến giữa

Tại Anh, Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola đang cân nhắc phương án đổi người để thuyết phục Newcastle United nhượng lại Sandro Tonali. Tiền vệ người Italia được xem là mục tiêu ưu tiên để bổ sung chất thép và khả năng điều tiết lối chơi cho "The Citizens".

Bằng cách đưa ra một danh sách các cầu thủ trao đổi, Manchester City hy vọng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính về tiền mặt trong bối cảnh các quy định về công bằng tài chính ngày càng siết chặt. Sandro Tonali với kinh nghiệm chinh chiến tại Serie A và Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ thích nghi nhanh chóng với hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola.

Cuộc cạnh tranh gắt gao giành chữ ký Evan N'Dicka

Trung vệ Evan N'Dicka của AS Roma đang trở thành tâm điểm của một cuộc đại chiến trên thị trường chuyển nhượng. Theo Caught Offside, cả Barcelona, Tottenham, Liverpool và Manchester United đều đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 26 tuổi này. Đội bóng nước Ý sẵn sàng để trung vệ trụ cột ra đi nếu nhận được lời đề nghị vượt quá con số 39 triệu bảng.

Các diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Bên cạnh những thương vụ đình đám, thị trường chuyển nhượng sáng nay còn ghi nhận nhiều thông tin quan trọng khác: