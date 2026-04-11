Real Madrid săn đón Enzo Fernandez, Tottenham dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Robertson Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Enzo Fernandez, trong khi Michael Carrick tiến gần ghế HLV trưởng chính thức tại Old Trafford.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn bắt đầu thực hiện những nước đi chiến lược. Tâm điểm đổ dồn vào tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea và kế hoạch cải tổ hàng thủ của Tottenham với mục tiêu Andrew Robertson.

Real Madrid và kế hoạch 'giải cứu' Enzo Fernandez

Real Madrid đang theo sát tình hình của tiền vệ Enzo Fernandez tại Chelsea. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng đưa ngôi sao 25 tuổi người Argentina về sân Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, thương vụ này đi kèm với một điều kiện then chốt: Chelsea phải thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Enzo Fernandez trong tầm ngắm của Real.

Kể từ khi cập bến London, Enzo Fernandez đã trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng. Việc vắng mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu có thể là yếu tố quyết định khiến tiền vệ này cân nhắc việc chia tay đội bóng thành London để tìm kiếm vinh quang tại La Liga, nơi triết lý bóng đá của Real Madrid được cho là rất phù hợp với nhãn quan chiến thuật của anh.

Tottenham nỗ lực chiêu mộ Andrew Robertson

Tại Anh, Tottenham đang nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Andrew Robertson từ Liverpool. Hậu vệ cánh trái 32 tuổi người Scotland dự kiến sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải năm nay. Spurs kỳ vọng kinh nghiệm dày dạn của Robertson sẽ là sự bổ sung quý giá để củng cố sức mạnh cho hàng phòng ngự.

Andrew Robertson có thể đến Tottenham.

Đáng chú ý, khả năng Robertson chuyển đến London phụ thuộc vào việc Tottenham đảm bảo được vị trí trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Robertson, đội bóng này cũng đang để mắt tới Benjamin Nygren từ Celtic. Phía đội bóng Scotland sẵn sàng để tiền đạo cánh 24 tuổi người Thụy Điển ra đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 26 triệu bảng.

Michael Carrick tiến sát ghế HLV trưởng Manchester United

Trong khi các đội bóng mải mê mua sắm, Manchester United lại đang tiến gần đến việc ổn định băng ghế huấn luyện. Michael Carrick đang chiếm ưu thế tuyệt đối để trở thành huấn luyện viên trưởng chính thức của đội bóng. Kể từ khi đảm nhận vai trò tạm quyền vào tháng Một, cựu tiền vệ 44 tuổi đã giúp "Quỷ đỏ" thu về 23 trên tổng số 30 điểm tối đa.

Sự hồi sinh mạnh mẽ này cùng với khả năng quản trị nhân sự tài tình đã giúp Carrick ghi điểm tuyệt đối trong mắt ban lãnh đạo. Triết lý bóng đá mà anh đang áp dụng tại Old Trafford mang lại sự cân bằng và niềm tin cho người hâm mộ về một tương lai ổn định hơn cho đội bóng.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ

Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến sự sôi động từ các tài năng trẻ đầy triển vọng. Manchester City đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ với Sporting về trường hợp của Morten Hjulmand. Tiền vệ 26 tuổi người Đan Mạch đang là mục tiêu săn đón của cả Manchester United và Juventus sau những màn trình diễn ổn định tại Bồ Đào Nha.

Tại Hà Lan, tiền vệ 20 tuổi Kees Smit của AZ Alkmaar đang trở thành tâm điểm của một cuộc chiến đa phương. Không chỉ các ông lớn Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea, Liverpool mà cả Real Madrid và Barcelona cũng đã đưa cầu thủ này vào danh sách mục tiêu ưu tiên cho kế hoạch dài hạn.

Ngoài ra, cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers (Aston Villa) và Anthony Gordon (Newcastle) cũng đang nóng lên khi hàng loạt CLB lớn như Arsenal, PSG và MU đều đã bắt đầu có những động thái tiếp cận cụ thể.