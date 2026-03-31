Real Madrid săn đón Rodri, Barcelona quyết tâm sở hữu Julian Alvarez Kỳ chuyển nhượng hè hứa hẹn bùng nổ khi Real Madrid nhắm đến trụ cột Man City, còn Barcelona xác định Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hàng công.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ hai gã khổng lồ Tây Ban Nha. Trong khi Real Madrid đang tìm cách củng cố tuyến giữa bằng một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, Barcelona lại hướng sự chú ý vào việc gia cố hỏa lực hàng công cho mùa giải mới.

Real Madrid và tham vọng đưa Rodri trở lại Tây Ban Nha

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang lên kế hoạch chi tiết để chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City. Ngôi sao 29 tuổi, người đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Pep Guardiola, được định giá khoảng 50 triệu bảng. Đây được xem là mức giá có thể thương lượng để Real Madrid đưa tuyển thủ Tây Ban Nha về sân Santiago Bernabeu nhằm thay thế dần cho các lão tướng.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng chất lượng. Nếu thương vụ Rodri không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng, Enzo Fernandez của Chelsea hoặc tài năng trẻ Adam Wharton của Crystal Palace sẽ là những cái tên được cân nhắc chuyển hướng.

Barcelona nhắm Julian Alvarez là mục tiêu số một

Tại xứ Catalonia, Barcelona đã xác định tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu. Chân sút 26 tuổi người Argentina, người vừa chuyển đến Atletico từ Man City, đang duy trì phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone. Barcelona kỳ vọng sự xuất hiện của Alvarez sẽ là lời giải cho bài toán hiệu suất ghi bàn của đội bóng.

Tuy nhiên, để có kinh phí chiêu mộ các ngôi sao mới, Barcelona có thể phải thanh lý một số nhân sự hiện tại. Ferran Torres đang là cái tên nằm trong danh sách có thể rời đi để cân bằng ngân sách tài chính. Đáng chú ý, cả Manchester United và Arsenal đều đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 26 tuổi này nhờ sự đa năng của anh trên hàng công.

Những biến động khác tại Ngoại hạng Anh và Serie A

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ đáng chú ý khác. Tại Manchester United, tương lai của Manuel Ugarte đang bị đặt dấu hỏi khi Juventus dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ người Uruguay này. Đội bóng thành Turin đang theo dõi sát sao phong độ của cầu thủ 24 tuổi để lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa vào mùa hè.

Trong khi đó, Liverpool đang đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Bayern Munich trong nỗ lực sở hữu trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp được đánh giá là phương án chất lượng để tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield.

Tại Newcastle, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với tài năng trẻ 16 tuổi Johan Martinez từ Independiente del Valle. Ngược lại, họ cũng đang nỗ lực giữ chân Sandro Tonali trước sự nhòm ngó từ các đội bóng Serie A. Nhìn chung, sự thiếu hụt tài chính của các CLB Italy đang giúp Newcastle có lợi thế trong việc duy trì bộ khung nòng cốt cho huấn luyện viên Eddie Howe.

Ở một diễn biến khác, hậu vệ Nathan Ake được cho là đang cân nhắc khả năng rời Manchester City để tái hợp đội bóng cũ Chelsea. Hậu vệ 31 tuổi người Hà Lan muốn tìm kiếm thử thách mới sau những năm tháng thành công rực rỡ tại sân Etihad.