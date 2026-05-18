Real Madrid săn đón Rodri, Liverpool cạnh tranh thủ thành 50 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng châu Âu sôi động với kế hoạch chiêu mộ Rodri của Real Madrid và cuộc đua giành chữ ký Robin Roefs giữa Liverpool và Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Đáng chú ý nhất là tham vọng của Real Madrid trong việc đưa tiền vệ Rodri trở lại Tây Ban Nha, cùng sự cạnh tranh gắt gao giữa Liverpool và Chelsea cho vị trí người gác đền tương lai.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Rodri

Real Madrid đang cân nhắc biến Rodri thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nếu Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City hiện 29 tuổi và sắp bước vào năm cuối của hợp đồng. Mức phí để phá vỡ hợp đồng của ngôi sao này được ước tính rơi vào khoảng 60 triệu euro.

Dù Manchester City đang nỗ lực đàm phán để gia hạn hợp đồng, tương lai của Rodri vẫn là một dấu hỏi lớn và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cá nhân của cầu thủ này. Khả năng trở lại Madrid, nơi anh từng gắn bó trong màu áo Atletico Madrid, được đánh giá là một kịch bản hấp dẫn.

Cuộc đua giành chữ ký Robin Roefs

Tại Anh, Liverpool và Chelsea đang trực tiếp đối đầu trong thương vụ chiêu mộ thủ môn Robin Roefs từ Sunderland. Sau khi chuyển đến từ NEC Nijmegen với giá 9 triệu bảng, Roefs đã thể hiện phong độ ấn tượng và hiện được định giá lên tới 50 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Liverpool xem Roefs là phương án thay thế dài hạn cho Alisson Becker. Trong khi đó, Chelsea muốn tìm kiếm một thủ môn số một thực thụ để thay thế Robert Sanchez, người chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối nơi khung gỗ.

Biến động nhân sự tại Real Madrid và tương lai Rashford

Một thông tin quan trọng khác là hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal sẽ chính thức chia tay Real Madrid khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này. Sau 449 lần ra sân và 26 danh hiệu, cầu thủ 34 tuổi này sẽ để lại một khoảng trống lớn bên hành lang cánh phải của Los Blancos.

Trong khi đó, Aston Villa đang theo sát tình hình của Marcus Rashford. Tiền đạo này hiện đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, có hiệu lực đến ngày 15/6. Mặc dù cả Rashford và đội bóng xứ Catalan đều muốn tiếp tục hợp tác, nhưng rào cản tài chính của Barcelona có thể mở ra cơ hội cho đội bóng của HLV Unai Emery.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Newcastle United đã đưa ra mức định giá lên tới 80 triệu bảng cho tiền vệ Sandro Tonali. Arsenal và Manchester United đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này nhằm củng cố sức mạnh tuyến giữa sau màn trình diễn ổn định của anh trong mùa giải vừa qua.

Ngoài ra, một số thương vụ tiềm năng khác cũng đang được đẩy mạnh: