Real Madrid săn đuổi Jurgen Klopp và Allegri: Kế hoạch thay thế HLV Arbeloa tại Bernabeu Trước tương lai bất định của Alvaro Arbeloa, Real Madrid đang nỗ lực đưa Jurgen Klopp hoặc Massimiliano Allegri về dẫn dắt nhằm cứu vãn mùa giải thất vọng.

Tương lai của HLV Alvaro Arbeloa tại sân Santiago Bernabeu đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau chuỗi thành tích bết bát. Dù hợp đồng vẫn còn thời hạn, nhưng việc Real Madrid để thua tới 4 trận chỉ sau 13 vòng đấu đã khiến niềm tin của ban lãnh đạo lung lay dữ dội. Trong bối cảnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ráo riết tìm kiếm một cái tên đủ tầm để lèo lái con tàu đang mất phương hướng.

Cuộc khủng hoảng niềm tin và những ứng viên tiềm năng

Thành tích yếu kém trên sân cỏ buộc Real Madrid phải chuẩn bị cho một cuộc thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Những cái tên đình đám như Jurgen Klopp, Jose Mourinho hay Unai Emery liên tục được giới truyền thông nhắc đến như những sự thay thế tiềm năng cho Arbeloa.

Ai sẽ thay Arbeloa ở Real?

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Corriere dello Sport, Real Madrid đã có những liên hệ chính thức với Massimiliano Allegri, thuyền trưởng đương nhiệm của AC Milan. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là lần thứ ba Chủ tịch Florentino Perez cố gắng chiêu mộ chiến lược gia người Ý, sau hai lần thất bại vào các năm 2019 và 2021.

Massimiliano Allegri: Mối lương duyên đầy trắc trở

Năm 2019, Allegri từng là lựa chọn hàng đầu để thay thế Zinedine Zidane, nhưng ông đã từ chối để ở lại Juventus. Hiện tại, ở tuổi 58, Allegri đang giúp AC Milan duy trì vị thế trong cuộc đua Scudetto với Inter Milan. Mặc dù hợp đồng của ông với đội bóng thành Milan kéo dài đến năm 2027, nhưng các nguồn tin cho rằng điều khoản giải phóng hợp đồng có thể là chìa khóa để Real Madrid kích hoạt thương vụ này.

Hy vọng sở hữu Jurgen Klopp trở nên thực tế hơn

Bên cạnh Allegri, Jurgen Klopp cũng là mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Bernabeu. Những đồn đoán về việc Klopp quay lại dẫn dắt Liverpool sau thất bại của đội bóng này trước Wolves đã chính thức bị bác bỏ. Nguồn tin từ TEAMtalk khẳng định giới chủ FSG vẫn kiên nhẫn với Arne Slot, và quan trọng hơn, bản thân Klopp không có ý định tái hợp với đội bóng cũ.

Klopp đủ tầm để lèo lái con tàu Real Madrid.

Nhà báo Graeme Bailey tiết lộ rằng Klopp đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại Ngoại hạng Anh và đang tìm kiếm những thử thách mới. Việc ông sắp rời vai trò tại Red Bull Group càng khiến cánh cửa gia nhập Real Madrid trở nên rộng mở hơn. Với phong cách bóng đá tấn công rực lửa và khả năng quản trị nhân sự tài tình, Klopp được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho dải ngân hà Galacticos.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động

Nhìn chung, dù là Allegri hay Klopp, triều đại của Alvaro Arbeloa dường như đang đếm ngược từng ngày. Real Madrid không chỉ chuẩn bị cho sự thay đổi ở vị trí HLV mà còn dự kiến thực hiện một cuộc đại phẫu lực lượng với các mục tiêu chuyển nhượng quan trọng từ Tottenham và Manchester City. Mùa hè tới tại Madrid hứa hẹn sẽ là một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử đội bóng.