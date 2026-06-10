Về Báo Hà Tĩnh

Real Madrid săn Riccardo Calafiori, MU đại chiến Man City giành Elliot Anderson

Văn Thể10/06/2026 08:34

Thị trường chuyển nhượng sáng 10/6 chứng kiến Real Madrid nhắm hậu vệ Riccardo Calafiori, trong khi Manchester United quyết tâm tranh giành tài năng Elliot Anderson với kình địch Man City.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trọng tâm của sự chú ý đang đổ dồn về thủ đô Tây Ban Nha và thành phố Manchester, nơi các kế hoạch tái thiết đội hình đang được đẩy mạnh với những mục tiêu chất lượng cao.

Real Madrid và tham vọng gia cố hàng phòng ngự

Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ Riccardo Calafiori, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal và đội tuyển Ý. Cầu thủ 24 tuổi này đã khẳng định được năng lực dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho thời còn ở câu lạc bộ Roma. Ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá Calafiori là nhân tố then chốt để tăng cường sự chắc chắn cho tuyến dưới trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu sắp tới.

Hậu vệ Riccardo Calafiori đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid để củng cố hàng thủ.
Real Madrid nhắm Riccardo Calafiori.

Đáng chú ý, tân huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid cũng đang thúc đẩy thương vụ chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham. Dù đội bóng thành London định giá ngôi sao 21 người Bồ Đào Nha lên tới 80 triệu bảng, phía Real Madrid vẫn nỗ lực đàm phán để vượt qua sự cạnh tranh từ Manchester United và Chelsea.

Cuộc đối đầu kịch tính thành Manchester vì Elliot Anderson

Tại Anh, cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson đang biến thành một trận derby Manchester trên bàn đàm phán. Manchester City hiện được cho là đang nắm lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe của Manchester United sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn về lương bổng để thuyết phục cầu thủ 23 tuổi này thay đổi quyết định.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng thành Manchester trong thương vụ Elliot Anderson.
Thành Manchester đại chiến giành Elliot Anderson.

Bên cạnh đó, Manchester United cũng có những thay đổi quan trọng trong kế hoạch nhân sự. Đội chủ sân Old Trafford đã quyết định rút lui khỏi thương vụ Cristian Romero của Tottenham để tập trung vào Lewis Hall. Hậu vệ đa năng 21 tuổi của Newcastle được đánh giá là bản hợp đồng chiến lược, phù hợp với triết lý làm mới đội hình của đội bóng.

Các biến động đáng chú ý tại London và La Liga

Tại phía Bắc London, Tottenham đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho trung vệ Cristian Romero. Gleison Bremer, tuyển thủ Brazil đang khoác áo Juventus, đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng này. Ở tuổi 29, Bremer được coi là sự bổ sung lý tưởng để nâng cấp hàng thủ của Tottenham tại môi trường Ngoại hạng Anh đầy khắc nghiệt.

Trong khi đó, Fulham đang nỗ lực đàm phán để mua đứt Samuel Chukwueze từ AC Milan sau một mùa giải cho mượn thành công. Đội bóng cũng đang cân nhắc chi 8 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho huấn luyện viên Kieran McKenna tại Ipswich nhằm thay thế vị trí của Marco Silva.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủCâu lạc bộ hiện tạiCâu lạc bộ quan tâmGiá trị dự kiến/Ghi chú
Mateus FernandesWest HamReal Madrid, MU, Chelsea80 triệu bảng
Riccardo CalafioriArsenalReal MadridGia cố hàng thủ
Kieran McKennaIpswichFulham8 triệu bảng (giải phóng HĐ)
Karl DarlowLeeds UnitedManchester UnitedThay thế Altay Bayindir

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang tự tin sẽ giành được chữ ký của Bernardo Silva. Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm thử thách mới sau khi rời Manchester City. Atletico Madrid kỳ vọng lời hứa về thời lượng thi đấu sẽ giúp họ đánh bại cả Barcelona lẫn Real Madrid trong cuộc đua giành tiền vệ tài hoa này.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              Real Madrid săn Riccardo Calafiori, MU đại chiến Man City giành Elliot Anderson
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO