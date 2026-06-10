Real Madrid săn Riccardo Calafiori, MU đại chiến Man City giành Elliot Anderson Thị trường chuyển nhượng sáng 10/6 chứng kiến Real Madrid nhắm hậu vệ Riccardo Calafiori, trong khi Manchester United quyết tâm tranh giành tài năng Elliot Anderson với kình địch Man City.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trọng tâm của sự chú ý đang đổ dồn về thủ đô Tây Ban Nha và thành phố Manchester, nơi các kế hoạch tái thiết đội hình đang được đẩy mạnh với những mục tiêu chất lượng cao.

Real Madrid và tham vọng gia cố hàng phòng ngự

Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ Riccardo Calafiori, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal và đội tuyển Ý. Cầu thủ 24 tuổi này đã khẳng định được năng lực dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho thời còn ở câu lạc bộ Roma. Ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá Calafiori là nhân tố then chốt để tăng cường sự chắc chắn cho tuyến dưới trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu sắp tới.

Real Madrid nhắm Riccardo Calafiori.

Đáng chú ý, tân huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid cũng đang thúc đẩy thương vụ chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham. Dù đội bóng thành London định giá ngôi sao 21 người Bồ Đào Nha lên tới 80 triệu bảng, phía Real Madrid vẫn nỗ lực đàm phán để vượt qua sự cạnh tranh từ Manchester United và Chelsea.

Cuộc đối đầu kịch tính thành Manchester vì Elliot Anderson

Tại Anh, cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson đang biến thành một trận derby Manchester trên bàn đàm phán. Manchester City hiện được cho là đang nắm lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe của Manchester United sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn về lương bổng để thuyết phục cầu thủ 23 tuổi này thay đổi quyết định.

Thành Manchester đại chiến giành Elliot Anderson.

Bên cạnh đó, Manchester United cũng có những thay đổi quan trọng trong kế hoạch nhân sự. Đội chủ sân Old Trafford đã quyết định rút lui khỏi thương vụ Cristian Romero của Tottenham để tập trung vào Lewis Hall. Hậu vệ đa năng 21 tuổi của Newcastle được đánh giá là bản hợp đồng chiến lược, phù hợp với triết lý làm mới đội hình của đội bóng.

Các biến động đáng chú ý tại London và La Liga

Tại phía Bắc London, Tottenham đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho trung vệ Cristian Romero. Gleison Bremer, tuyển thủ Brazil đang khoác áo Juventus, đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng này. Ở tuổi 29, Bremer được coi là sự bổ sung lý tưởng để nâng cấp hàng thủ của Tottenham tại môi trường Ngoại hạng Anh đầy khắc nghiệt.

Trong khi đó, Fulham đang nỗ lực đàm phán để mua đứt Samuel Chukwueze từ AC Milan sau một mùa giải cho mượn thành công. Đội bóng cũng đang cân nhắc chi 8 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho huấn luyện viên Kieran McKenna tại Ipswich nhằm thay thế vị trí của Marco Silva.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

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Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang tự tin sẽ giành được chữ ký của Bernardo Silva. Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm thử thách mới sau khi rời Manchester City. Atletico Madrid kỳ vọng lời hứa về thời lượng thi đấu sẽ giúp họ đánh bại cả Barcelona lẫn Real Madrid trong cuộc đua giành tiền vệ tài hoa này.