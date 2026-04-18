Real Madrid sẵn sàng bán Bellingham và Vinicius; MU nhắm "máy quét" Ao Tanaka Real Madrid chuẩn bị cho cuộc cải tổ đội hình gây sốc khi cân nhắc bán bộ đôi Bellingham và Vinicius. Tại Anh, MU bất ngờ đưa Ao Tanaka vào tầm ngắm thay thế Casemiro.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang rúng động trước thông tin Real Madrid sẵn sàng chia tay hai ngôi sao sáng nhất là Jude Bellingham và Vinicius Junior để thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự toàn diện. Động thái này cho thấy tham vọng của Chủ tịch Florentino Perez trong việc tái cấu trúc đội hình, bất chấp tầm ảnh hưởng khổng lồ của bộ đôi này tại sân Bernabeu.

Cú sốc tại Bernabeu: Real Madrid sẵn sàng bán Bellingham và Vinicius

Theo báo cáo từ Fichajes, Real Madrid không còn coi Jude Bellingham và Vinicius Junior là những cái tên "không thể đụng đến". Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cân nhắc nghiêm túc việc lắng nghe các lời đề nghị, đặc biệt là khoản phí khổng lồ 176,6 triệu đô la từ Ả Rập Xê Út dành cho tuyển thủ Brazil.

Real Madrid có thể chấp nhận bán Jude Bellingham.

Việc Real Madrid xem xét bán cả hai ngôi sao này nhằm mục đích hoàn tất quá trình cải tổ lực lượng trong mùa hè này. Đây là một bước đi đầy tính toán nhằm duy trì sự cân bằng tài chính và tạo không gian cho những bản hợp đồng mới trong tương lai, phản ánh triết lý vận hành không ngừng đổi mới của Los Blancos.

Manchester United và kế hoạch thay thế Casemiro bằng Ao Tanaka

Trong khi Real Madrid lo chuyện đại tu đội hình, Manchester United lại đang tích cực tìm kiếm những mảnh ghép chiến thuật mới. Theo TEAMtalk, "Quỷ đỏ" đã bất ngờ đưa tiền vệ Ao Tanaka của Leeds United vào danh sách mục tiêu tiềm năng để thay thế vị trí của Casemiro, người đang đối mặt với nhiều dấu hỏi về phong độ.

Ao Tanaka nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Ao Tanaka, 27 tuổi, hiện đang thi đấu ấn tượng tại Championship và sẵn sàng rời Leeds United để tìm kiếm cơ hội tại môi trường đỉnh cao. Với khả năng điều tiết lối chơi và cường độ hoạt động cao, tiền vệ người Nhật Bản được xem là phương án kinh tế nhưng đầy tiềm năng để tăng cường chất thép cho khu trung tuyến của đội chủ sân Old Trafford.

Cuộc đua giành Ederson và tương lai của Marcus Rashford

Không chỉ dừng lại ở Tanaka, Manchester United còn đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal để giành chữ ký của tiền vệ Ederson từ Atalanta. Mức giá cho tiền vệ người Brazil này được xác định rơi vào khoảng 58,8 triệu đô la. Đây được dự báo là cuộc đua song mã căng thẳng khi cả hai ông lớn Premier League đều khao khát nâng cấp tuyến giữa.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đang tiến hành thảo luận với Manchester United về trường hợp của Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalan bày tỏ mong muốn mượn tiền đạo người Anh để tránh kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35,2 triệu đô la, trong khi Manchester United vẫn đang cân nhắc các phương án tài chính trước khi chốt tương lai của cầu thủ này.

Barcelona tìm người kế nhiệm Robert Lewandowski

Tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng đang chuẩn bị cho kỷ nguyên "hậu Lewandowski". Alexander Sorloth, chân sút đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Atletico Madrid, đã lọt vào danh sách rút gọn. Theo MARCA, tiền đạo người Na Uy hiện là một trong những mục tiêu hàng đầu của ban huấn luyện Barca nhờ phong độ ghi bàn ổn định tại La Liga.

Barcelona có thể chuyển hướng sang Sorloth nếu thương vụ chiêu mộ mục tiêu Julián Alvarez gặp khó khăn về mặt tài chính. Sự xuất hiện của Sorloth được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội bóng xứ Catalan.

Liverpool và Tottenham hoàn thiện đội hình

Liverpool đang chiếm ưu thế lớn trong việc ký hợp đồng với hậu vệ Marcos Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi anh hết hợp đồng với Bournemouth. Đây được xem là sự bổ sung chiều sâu lý tưởng cho hàng thủ của "The Kop" trước sự dòm ngó từ Chelsea và MU.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur đã tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh Savinho từ Manchester City. Cầu thủ người Brazil đang cân nhắc rời sân Etihad để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn, và Spurs hy vọng dự án thể thao của mình có thể thuyết phục được tài năng trẻ này gia nhập.