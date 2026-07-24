Real Madrid sẵn sàng bán Tchouameni cho MU, Arsenal nhắm bộ đôi tuyển Anh thay Saliba Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục sôi động với tin Real Madrid sẵn sàng nhượng Tchouameni cho MU, trong khi Arsenal nhắm John Stones và Ezri Konsa để vá hàng thủ.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những bước dịch chuyển chiến thuật quan trọng từ các đại gia châu Âu. Tâm điểm chú ý dồn về kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United với mục tiêu Aurelien Tchouameni, trong khi Arsenal buộc phải tìm kiếm phương án chữa cháy chất lượng cao cho hàng phòng ngự sau tổn thất nhân sự mang tên William Saliba.

Real Madrid mở đường cho Tchouameni đến Manchester United

Nhằm nâng cấp toàn diện chất lượng tuyến giữa, Manchester United đã đưa Aurelien Tchouameni vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Đáng chú ý, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tuyển thủ người Pháp nếu nhận được mức phí chuyển nhượng phù hợp. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang cân nhắc con số tài chính đủ sức thuyết phục gã khổng lồ Tây Ban Nha nhượng lại tiền vệ phòng ngự đẳng cấp này.

Aurelien Tchouameni có thể rời Real Madrid hè này. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh thương vụ Tchouameni, ban lãnh đạo Manchester United cũng chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh cơ bắp cho khu trung tuyến. Hai cái tên nằm trong danh sách rút gọn là Manu Kone từ AS Roma và Carlos Baleba của Brighton. Cả hai đều sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp ấn tượng tại các giải đấu hàng đầu.

Arsenal và kế hoạch khẩn cấp gia cố hàng phòng ngự

Chấn thương bất ngờ của trụ cột William Saliba buộc Arsenal phải lập tức tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm sự thay thế. Đội bóng thành London đang hướng tầm ngắm đến bộ đôi trung vệ tuyển Anh là John Stones và Ezri Konsa. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh của hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ "Pháo thủ" duy trì sự chắc chắn trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ezri Konsa nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Không chỉ gia cố hàng thủ, Arsenal còn bước vào cuộc đua khốc liệt với Manchester City để giành chữ ký của tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà từng thu hút sự chú ý lớn khi RB Leipzig thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 69 triệu bảng từ Liverpool. Cả hai ông lớn Ngoại hạng Anh đều đánh giá cao tốc độ và đột biến mà Diomande có thể mang lại cho hành lang cánh.

Cuộc đại phẫu lực lượng của Manchester City và Chelsea

Tại Manchester City, ban huấn luyện đang lên kế hoạch rút ruột đội hình Chelsea khi đưa bộ đôi Enzo Fernandez và Malo Gusto vào tầm ngắm. Cả hai đều đóng vai trò nòng cốt tại Stamford Bridge, nhưng Manchester City tin rằng năng lực của bộ đôi này sẽ khớp hoàn hảo với hệ thống chiến thuật mà đội bóng đang vận hành.

Ở chiều ngược lại, Chelsea đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Kerim Alajbegovic từ Bayer Leverkusen. "The Blues" quyết tâm dứt điểm thương vụ sớm để sở hữu một trong những tài năng triển vọng bậc nhất Bundesliga hiện tại.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Tân binh Ipswich Town chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Daizen Maeda từ Celtic với mức phí khoảng 10 triệu bảng. Chân sút người Nhật Bản sẽ tiến hành kiểm tra y tế để chính thức ra mắt đội bóng mới. Tốc độ cùng khả năng áp sát liên tục của Maeda được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể hiệu suất tấn công cho Ipswich Town.

Trong khi đó, Aston Villa bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ James Garner của Everton nhằm bổ sung chiều sâu và khả năng kiểm soát bóng cho tuyến giữa theo yêu cầu của HLV Unai Emery. Ở một diễn biến khác, cầu thủ chạy cánh Jack Harrison chuẩn bị khép lại hành trình tại xứ sương mù để gia nhập câu lạc bộ New England Revolution tại giải MLS, hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong thỏa thuận chuyển nhượng.