Real Madrid sẵn sàng bán Tchouameni giá 70 triệu bảng, MU rộng cửa chiêu mộ Jose Mourinho muốn thanh lý Aurelien Tchouameni để dọn đường đón Enzo Fernandez, mở ra cơ hội vàng cho Manchester United trong nỗ lực tái thiết hàng tiền vệ vào mùa hè 2026.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một cơn rung chuyển lớn từ Madrid. Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho trong nhiệm kỳ thứ hai, đã sẵn sàng đưa Aurelien Tchouameni lên sàn chuyển nhượng. Đây không chỉ là một quyết định nhân sự đơn thuần, mà là quân cờ đầu tiên trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa đầy tham vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hiệu ứng domino từ mục tiêu Enzo Fernandez

Quyết định để Tchouameni ra đi của Real Madrid bắt nguồn từ việc theo đuổi Enzo Fernandez. Tuyển thủ Argentina đang là ưu tiên số một của Mourinho nhằm mang lại sự sáng tạo và khả năng điều tiết lối chơi cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mức giá 120 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu buộc Real phải thực hiện các biện pháp cân bằng tài chính.

Dù Eduardo Camavinga từng được đồn đoán sẽ ra đi, nhưng ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định cầu thủ này là nhân tố "không thể chạm tới". Trong khi đó, Fede Valverde vẫn giữ vững vị thế dù vừa trải qua những mâu thuẫn nội bộ. Điều này biến Tchouameni trở thành cái tên khả dĩ nhất để Real Madrid thu hồi vốn, với mức giá kỳ vọng khoảng 70 triệu bảng.

Manchester United đang theo sát động thái của Aurelien Tchouameni tại Real Madrid.

Cơ hội giải quyết bài toán tuyến giữa của Manchester United

Với Manchester United, con số 70 triệu bảng cho một tiền vệ đẳng cấp thế giới như Tchouameni được xem là món hời. Đội chủ sân Old Trafford đang rơi vào tình thế cấp bách sau khi chính thức chia tay Casemiro. Sự ra đi của ngôi sao người Brazil để lại một khoảng trống khổng lồ về kinh nghiệm và khả năng đánh chặn mà Manuel Ugarte đơn độc chưa thể khỏa lấp, nhất là khi tương lai của cầu thủ này cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Hàng tiền vệ của Quỷ đỏ dự kiến sẽ có nhiều biến động lớn. Dù bản hợp đồng với Ederson từ Atalanta gần như đã hoàn tất, nhưng ban huấn luyện vẫn khao khát có thêm những cái tên chất lượng để cạnh tranh danh hiệu. Việc hụt bước trong các thương vụ khác càng khiến Tchouameni trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Bế tắc trong các phương án chuyển nhượng khác

Tham vọng củng cố lực lượng của Manchester United đang vấp phải nhiều trở ngại từ các đối thủ trực tiếp:

Elliot Anderson: Mục tiêu quan trọng từ Nottingham Forest gần như đã chọn đầu quân cho Manchester City.

Mục tiêu quan trọng từ Nottingham Forest gần như đã chọn đầu quân cho Manchester City. Mateus Fernandes: Thương vụ với West Ham đi vào ngõ cụt khi MU từ chối chi 80 triệu bảng, đồng thời chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Tottenham Hotspur.

Sự xuất hiện của Tchouameni trên thị trường chuyển nhượng với mức giá thấp hơn Mateus Fernandes nhưng sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vượt trội chính là lời giải cho bài toán nhân sự tại Old Trafford. Nếu chiêu mộ thành công ngôi sao người Pháp, MU không chỉ có một chốt chặn đáng tin cậy mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng trở lại vị thế vốn có.

Mâu thuẫn nội bộ và tương lai tại Bernabeu

Một chi tiết đáng chú ý khác thúc đẩy sự ra đi của Tchouameni là mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với các đồng đội. Vụ xô xát trên sân tập với Fede Valverde vào tháng trước được cho là đã ảnh hưởng đến bầu không khí phòng thay đồ. Dù Valverde không nằm trong danh sách thanh lý, nhưng việc đẩy Tchouameni đi được xem là cách để Mourinho ổn định lại nội bộ trước khi bước vào mùa giải mới đầy khốc liệt.

Cuộc đua giành chữ ký của Tchouameni hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ, nhưng ở thời điểm hiện tại, Manchester United đang là đội bóng nắm giữ lợi thế lớn nhất để sở hữu tiền vệ tài năng này.