Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius Jr, Inter Milan ra giá mua Curtis Jones Real Madrid giữ nguyên quan điểm về mức lương của Vinicius Jr, trong khi Inter Milan đang tăng tốc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những biến động dữ dội khi các ông lớn châu Âu liên tục thực hiện những bước đi chiến lược. Đáng chú ý nhất là động thái cứng rắn từ ban lãnh đạo Real Madrid trước tương lai của Vinicius Jr, cùng tham vọng tăng cường tuyến giữa của Inter Milan.

Real Madrid sẵn sàng chia tay Vinicius Jr nếu bế tắc gia hạn

Real Madrid vừa đưa ra thông điệp vô cùng dứt khoát về tương lai của Vinicius Jr. Đội chủ sân Bernabeu khẳng định sẽ không nâng mức lương trong đề nghị gia hạn hợp đồng mới dành cho chân sút người Brazil. Trong trường hợp đôi bên không thể đi đến thống nhất, Kền kền trắng sẵn sàng mở cửa chuyển nhượng để tiền đạo này ra đi ngay trong mùa hè, tạo điều kiện cho hàng loạt ông lớn tại châu Âu khởi động chiến dịch chiêu mộ.

Real sẵn sàng để Vinicius rời đi. Ảnh: Getty.

Inter Milan quyết thâu tóm Curtis Jones từ Liverpool

Bên cạnh thương vụ Vinicius, Inter Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Curtis Jones của Liverpool. Đội bóng nước Ý đã gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng nhằm sở hữu mẫu tiền vệ đa năng này. Tuy nhiên, phía Liverpool vẫn giữ mức định giá 35 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Hai câu lạc bộ hiện tích cực thương thảo để thu hẹp khoảng cách 5 triệu bảng và sớm đi đến thống nhất.

Sự dịch chuyển của các ngôi sao: Romero, Mastantuono và Hornicek

Tại Anh, Tottenham đứng trước nguy cơ mất trung vệ trụ cột Cristian Romero. Sau khi các cuộc đàm phán điều khoản cá nhân với Inter Milan bị đình trệ, người đại diện của tuyển thủ 28 tuổi người Argentina đã bắt đầu liên hệ với các đội bóng hàng đầu La Liga gồm Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.

Trong khi đó, Real Madrid đang chủ động tìm kiếm bến đỗ theo dạng cho mượn cho tài năng trẻ Franco Mastantuono. Tiền vệ người Argentina đã bị gạch tên khỏi chuyến du đấu tại Áo để tập trung giải quyết tương lai. Ngoài sự quan tâm từ các đại diện Serie A như Fiorentina, Roma và Milan, Fulham cũng đã nhảy vào cuộc đua dưới sự đề xuất trực tiếp từ HLV Arbeloa.

Fulham nhắm đến Mastantuono. Ảnh: AS.

Ở chiều ngược lại, Newcastle United tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng trị giá 25 triệu bảng với thủ môn Lukas Hornicek từ Braga. Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành người CH Séc tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa 2025/26 hứa hẹn sẽ mang đến sự bổ sung chất lượng cho khung gỗ Newcastle ở mùa giải 2026/27.

Cạnh tranh khốc liệt ở nhóm giữa Premier League

Thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận cuộc đua sôi động ở nhóm trung bình Ngoại hạng Anh. West Ham đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Morgan Whittaker từ Middlesbrough nhằm tăng cường hỏa lực hành lang biên. Ngoài ra, The Hammers còn phải cạnh tranh gay gắt với Hull City và Leeds United để giành chữ ký của tiền vệ 21 tuổi Amadou Kone từ câu lạc bộ Neom.

Ở chiều khép lại, Wolves khẳng định lập trường kiên định khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Real Sociedad dành cho Ladislav Krejci. Đội bóng nước Anh tuyên bố tuyển thủ CH Séc là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch nhân sự và sẽ giữ chân anh bằng mọi giá.