Real Madrid sẵn sàng chia tay Eduardo Camavinga để chiêu mộ Enzo Fernandez Ban lãnh đạo Real Madrid và HLV Jose Mourinho đang cân nhắc bán Eduardo Camavinga nhằm dọn đường cho thương vụ bom tấn mang tên Enzo Fernandez từ Chelsea.

Real Madrid đang đứng trước một cuộc cải tổ quan trọng nơi tuyến giữa. Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang thực thi chính sách nhân sự nghiêm ngặt: chỉ kích hoạt các bản hợp đồng mới sau khi đã tinh giản bớt những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên. Tâm điểm của làn sóng thanh lọc này chính là Eduardo Camavinga, tiền vệ trẻ người Pháp từng được kỳ vọng rất lớn tại sân Bernabéu.

Bài toán thừa thãi nhân sự tại tuyến giữa

Hiện tại, khu trung tuyến của "Los Blancos" đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Với sự xuất hiện của tân binh Bernardo Silva cùng những cái tên đẳng cấp như Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni và tài năng trẻ Arda Guler, cơ hội ra sân thường xuyên cho mọi cầu thủ là một bài toán hóc búa đối với Jose Mourinho.

Sau khi xác nhận chia tay Dani Ceballos, Real Madrid tiếp tục hướng tầm ngắm đến việc thanh lý Eduardo Camavinga. Dù sở hữu tiềm năng lớn và khả năng chơi đa năng, Camavinga dường như không còn duy trì được vị thế bất khả xâm phạm trong sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang xây dựng.

Eduardo Camavinga có thể bị Real Madrid bán ở mùa hè năm nay. Ảnh: Getty Images

Khúc mắc từ nguyện vọng của cầu thủ

Mặc dù Real Madrid đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh, thương vụ này vẫn đang vấp phải rào cản từ chính người trong cuộc. Eduardo Camavinga đã công khai bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục gắn bó và chiến đấu cho vị trí của mình tại Madrid thay vì ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Bên cạnh Camavinga, tương lai của Aurelien Tchouameni cũng đang bị đặt dấu hỏi. Dù khả năng ra đi của tiền vệ này thấp hơn so với người đồng hương, nhưng Real Madrid không loại trừ phương án để anh rời đi nếu nhận được một đề nghị chuyển nhượng đủ sức nặng về mặt tài chính.

Enzo Fernandez: Mục tiêu tối thượng của Jose Mourinho

Lý do chính khiến Real Madrid quyết tâm đẩy nhanh quá trình thanh lý hàng tiền vệ là để dồn toàn lực cho Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina được xem là mảnh ghép hoàn hảo mà Jose Mourinho khao khát để hoàn thiện bộ khung chiến thuật của mình. Bản thân nhà vô địch World Cup cũng được cho là rất hào hứng trước viễn cảnh khoác lên mình chiếc áo trắng vĩ đại.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này chính là mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Chelsea từng phải chi ra 106 triệu bảng để đưa Enzo về từ Benfica và chắc chắn đội bóng thành London sẽ yêu cầu một con số cao hơn thế nếu phải chia tay trụ cột của mình. Điều này buộc Real Madrid phải có những tính toán tài chính cực kỳ kỹ lưỡng, bắt đầu từ việc bán đi những ngôi sao hiện có.

Cam kết của Mourinho và sự ủng hộ từ đồng đội

Trong các phát biểu gần đây, Jose Mourinho đã phủ nhận những tin đồn về một cuộc thay máu toàn diện. Ông khẳng định tình yêu với đội bóng và nhấn mạnh rằng mọi quyết định nhân sự đều nhằm mục đích giúp Real Madrid trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, hậu vệ Marc Cucurella cũng đã có những chia sẻ ủng hộ việc Enzo Fernandez gia nhập đội chủ sân Bernabéu, điều này càng làm tăng thêm sức nóng cho thương vụ chuyển nhượng được mong chờ nhất mùa hè.

Cuộc chiến giành vị trí tại Bernabéu chưa bao giờ khốc liệt đến thế. Với sự quyết đoán của Mourinho và tham vọng của ban lãnh đạo, những ngày tới sẽ là khoảng thời gian quyết định tương lai của không chỉ Camavinga mà còn là diện mạo mới của hàng tiền vệ Real Madrid trong mùa giải tới.