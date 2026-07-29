Real Madrid sửa sai chiến lược: Dốc toàn lực chiêu mộ Rodri lấp khoảng trống của Toni Kroos Chủ tịch Florentino Perez quyết định kích hoạt thương vụ Rodri từ Manchester City nhằm giải bài toán tuyến giữa của Real Madrid sau kỷ nguyên Kroos và Modric.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của Real Madrid. Thượng tầng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã nhận ra chất lượng đội hình hiện tại chưa đủ để duy trì vị thế thống trị tại các đấu trường lớn. Trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt đội bóng, huấn luyện viên Jose Mourinho nhận được sự ủng hộ tối đa cùng những đặc quyền lớn về mặt nhân sự để cải tổ lối chơi.

Tính đến những tuần cuối cùng của tháng 7, số lượng tân binh cập bến sân Bernabeu đã vượt qua tổng số bản hợp đồng của toàn bộ mùa hè năm ngoái. Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá ban lãnh đạo Real Madrid từng mắc một sai lầm chiến lược lớn ở khu vực trung tuyến. Dù mất nhiều thời gian, đại diện Bán đảo Iberia hiện đang dốc toàn lực để sửa sai trước khi thị trường đóng cửa.

Real đã xác định Rodri là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép hoàn hảo thay thế kỷ nguyên Kroos - Modric

Bên cạnh việc bổ sung nhân sự ở các tuyến, bài toán tìm kiếm một tiễn vệ điều tiết lối chơi luôn là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Bernabeu. Kể từ ngày Toni Kroos giải nghệ và Luka Modric nói lời chia tay, tuyến giữa của Real Madrid thiếu đi một hạt nhân có khả năng làm chủ nhịp độ.

Đặc biệt, Rodri được đánh giá là mẫu tiền vệ hoàn hảo nhất để khỏa lấp khoảng trống này. Cầu thủ người Tây Ban Nha sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng chuyền dài đạt độ chính xác cao cùng bản lĩnh điều tiết nhịp độ vô cùng điềm tĩnh. Ở trạng thái phong độ tiêu chuẩn, anh mang lại sự an toàn và khả năng thoát pressing tối ưu. Khi đạt đỉnh cao phong độ, cựu sao Atletico Madrid đơn giản là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới.

Từ sự chần chừ của Florentino Perez đến áp lực từ PSG

Theo nhà báo David Ornstein, Real Madrid đang gấp rút hoàn thiện các phương án tiếp cận Rodri và điền tên anh vào vị trí nhân sự then chốt cho chiến dịch mùa giải mới. Về phía Rodri, khao khát được khoác áo Los Blancos không phải là điều mới mẻ. Xuyên suốt thời gian qua, tiền vệ này liên tục đưa ra những phát biểu mang hàm ý sẵn sàng trở lại Madrid thi đấu.

Real từng bỏ qua Rodri trong thời gian dài. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, thương vụ này từng rơi vào bế tắc do sự chần chừ từ phía Chủ tịch Florentino Perez. Nguồn tin từ tờ MARCA tiết lộ người đứng đầu Real Madrid trước đây chưa bị thuyết phục hoàn toàn bởi năng lực của Rodri, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm chiêu mộ anh với mức giá hợp lý. Phải đến khi chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển quốc gia tại giải đấu lớn vừa qua, Perez mới thực sự thấm thía tầm quan trọng của một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp.

Sự thức tỉnh muộn mằn khiến Real Madrid phải trả giá đắt hơn dự kiến. Việc Rodri tỏa sáng rực rỡ đã đẩy giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt. Dù ngôi sao 30 tuổi chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng với Manchester City, Los Blancos vẫn phải đối mặt với mức phí đắt đỏ cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ Paris Saint-Germain.

Mặc dù gặp nhiều rào cản về mặt tài chính và thời gian, quyết định dốc toàn lực cho Rodri cho thấy quyết tâm sửa sai của thượng tầng Real Madrid. Sở hữu một cỗ máy điều tiết đẳng cấp thế giới là điều kiện bắt buộc để Jose Mourinho hoàn thiện mảnh ghép chiến thuật, đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao châu Âu.