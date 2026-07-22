Real Madrid tạm dừng mua sắm: Điều kiện để Jose Mourinho đón thêm siêu sao thứ 5 Real Madrid xác định chỉ chiêu mộ thêm bom tấn nếu thanh lý được nhân sự hiện có, sau khi huấn luyện viên Jose Mourinho hoàn tất đánh giá đội hình gồm 4 tân binh.

Real Madrid đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình tái thiết đội hình dưới triều đại Jose Mourinho. Sau một giai đoạn mua sắm rầm rộ, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định thay đổi chiến thuật trên thị trường chuyển nhượng, ưu tiên sự ổn định và cân bằng tài chính trước khi tính đến những bước đi tiếp theo.

Chiến lược "một người đi, một người đến" của Jose Mourinho

Theo báo cáo từ COPE, ban lãnh đạo Real Madrid đã thống nhất một nguyên tắc nghiêm ngặt: câu lạc bộ sẽ chỉ theo đuổi thêm một bản hợp đồng bom tấn khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu có cầu thủ chính thức rời khỏi đội hình. Đây được xem là động thái nhằm kiểm soát quỹ lương và đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh trong phòng thay đồ.

Real Madrid đang sắp xếp lại nhân sự cho mùa giải mới. Ảnh: Getty Images

Quyết định giảm tốc độ mua sắm được đưa ra sau khi đại diện La Liga hoàn tất việc chiêu mộ bốn tân binh chất lượng cao bao gồm: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Bernardo Silva. Với sự bổ sung trải dài trên cả ba tuyến, huấn luyện viên Jose Mourinho tin rằng bộ khung hiện tại đã tương đối hoàn thiện để chinh phục các danh hiệu lớn.

Cuộc thanh lọc tại Santiago Bernabeu

Trước khi đặt vấn đề về tân binh thứ 5, Real Madrid đã thực hiện một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Những cái tên kỳ cựu và không còn nằm trong kế hoạch như Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos và Fran Garcia đã chính thức chia tay đội bóng. Sự ra đi của nhóm cầu thủ này không chỉ giải phóng quỹ lương khổng lồ mà còn tạo không gian cho các nhân tố mới thích nghi.

Hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trực tiếp tổ chức các cuộc gặp riêng với từng cá nhân để đánh giá lại năng lực và thái độ thi đấu. Trong quá trình sàng lọc này, hai tài năng trẻ Franco Mastantuono và Raul Asencio nhiều khả năng sẽ được gửi đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, Gonzalo Garcia đã thuyết phục được ban huấn luyện và dự kiến sẽ ở lại để cống hiến cho đội một trong mùa giải tới.

Tình hình lực lượng hậu World Cup 2026

Real Madrid vẫn chưa có được quân số đầy đủ nhất do ảnh hưởng từ World Cup 2026. Đội bóng đang trong quá trình hội quân từng đợt dựa trên lịch nghỉ ngơi của các ngôi sao. Một tín hiệu tích cực là tài năng trẻ Arda Guler đã trở lại tập luyện với trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong khi đó, tiền vệ Federico Valverde - quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho - dự kiến sẽ hội quân vào cuối tuần này. Sự trở lại của các trụ cột sẽ giúp ban huấn luyện có cái nhìn tổng thể hơn về sức mạnh thực tế của đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Nhìn chung, Real Madrid đang giữ thái độ vô cùng thận trọng. Mọi bước đi tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào biến động của quân số hiện tại. Nếu không có thêm bất kỳ sự ra đi nào đáng kể, rất có thể danh sách tân binh của Kền kền trắng sẽ dừng lại ở con số 4.