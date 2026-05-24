Real Madrid thắng Athletic Club 4-2 trong ngày chia tay Carvajal và Alaba Real Madrid khép lại mùa giải La Liga bằng chiến thắng 4-2 trước Athletic Club, đánh dấu màn tri ân đầy cảm xúc dành cho những công thần Dani Carvajal và David Alaba tại Bernabeu.

Thánh địa Bernabeu vừa trải qua một đêm không ngủ, không chỉ bởi bữa tiệc bóng đá tấn công mà còn vì những giọt nước mắt chia tay. Real Madrid đã kết thúc chiến dịch La Liga bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Athletic Club, qua đó gửi lời chào tạm biệt nồng ấm nhất đến những "cận vệ già" như Dani Carvajal và David Alaba trong ngày hạ màn mùa giải.

Màn dạo đầu rực rỡ của những biểu tượng

Đúng với tính chất của một trận cầu tri ân, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhập cuộc đầy hưng phấn. Ngay phút thứ 12, Dani Carvajal trong trận đấu cuối cùng tại Bernabeu đã chứng minh đẳng cấp bằng đường kiến tạo sắc sảo. Hậu vệ kỳ cựu này thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ Athletic Club, tạo điều kiện để Gonzalo Garcia thoát xuống hạ gục thủ thành Alex Padilla, mở tỷ số trận đấu.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Real Madrid cũng có những giây phút thót tim khi đội khách phản công sắc nét. Tuy nhiên, sự tập trung của Thibaut Courtois trước cú dứt điểm từ Inigo Ruiz đã bảo vệ thành quả cho đội chủ nhà. Đến phút 41, cách biệt được nhân đôi sau khoảnh khắc thiên tài của Jude Bellingham. Nhận đường chuyền tinh tế từ Thiago Pitarch, ngôi sao người Anh khống chế ngực điệu nghệ trước khi tung cú vô-lê chân trái hiểm hóc vào lưới đối phương.

Niềm vui của Bellingham khi ghi bàn.

Mbappe tỏa sáng và những giây phút chia ly

Dù Gorka Guruzeta gỡ lại một bàn cho Athletic Club ở những phút bù giờ hiệp một, Real Madrid vẫn nhanh chóng thiết lập lại trật tự. Bước sang hiệp hai, Kylian Mbappe đã lên tiếng để khẳng định vị thế của mình. Phút 51, đón đường chuyền chuẩn xác từ Alvaro Carreras, tiền đạo mang áo số 10 dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1, dập tắt mọi ý đồ lội ngược dòng của đối thủ.

Mbappe cũng lập công.

Khoảnh khắc xúc động nhất trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi Dani Carvajal và David Alaba lần lượt rời sân. Toàn bộ khán đài Bernabeu đã đứng dậy vỗ tay không ngớt cho những đóng góp vĩ đại của họ. Trong bối cảnh đó, Brahim Diaz đã ấn định chiến thắng ở phút 88 sau đường kiến tạo thứ hai của Thiago Pitarch, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Urko Izeta bên phía Athletic Club ở phút bù giờ.

Chi tiết kết quả trận đấu

Thông số Real Madrid Athletic Club Tỷ số chung cuộc 4 2 Người ghi bàn Gonzalo García (12'), Jude Bellingham (41'), Kylian Mbappé (51'), Brahim Díaz (88') Gorka Guruzeta (45+1'), Urko Izeta (90+1')

Chiến thắng này không chỉ giúp Real Madrid khép lại mùa giải với 3 điểm trọn vẹn mà còn là món quà ý nghĩa dành cho Dani Carvajal, David Alaba và huấn luyện viên Alvaro Arbeloa. Một chương cũ đã khép lại tại Bernabeu để nhường chỗ cho những hành trình mới đầy hứa hẹn của bầy Kền kền trắng.