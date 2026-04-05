Real Madrid thắng Espanyol 2-0: Vinicius rực sáng trì hoãn ngày vui của Barcelona Vinicius Junior lập cú đúp đẳng cấp giúp Real Madrid vượt qua Espanyol, thu hẹp khoảng cách với Barcelona và tiếp thêm động lực trước thềm trận El Clasico kịch tính.

Real Madrid vừa hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trên sân của Espanyol tại vòng 34 La Liga mùa giải 2025/2026. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Hoàng gia bảo vệ danh dự mà quan trọng hơn, nó chính thức trì hoãn ngày đăng quang của đại kình địch Barcelona, đẩy kịch tính của mùa giải lên cao trước thềm trận El Clasico.

Vinicius Junior: Đẳng cấp siêu sao định đoạt trận đấu

Sau hiệp một thi đấu đầy bế tắc và thiếu may mắn với tình huống dứt điểm dội cột dọc ở phút thứ 8, Vinicius Junior đã chứng minh tại sao anh là hạt nhân không thể thay thế trong lối chơi của "Kền kền trắng". Tiền đạo người Brazil bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai để mang về lợi thế quyết định.

Vinicius chứng tỏ đẳng cấp.

Phút 55, Vinicius khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm nhạy bén sau đường kiến tạo của cầu thủ trẻ Gonzalo Garcia. Chỉ 11 phút sau, anh tiếp tục khiến khán đài phải ngả mũ với một siêu phẩm sút bóng vào góc cao, ấn định tỷ số 2-0. Với 14 bàn thắng tại La Liga mùa này, Vinicius xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 79% phiếu bầu.

Sự biến ảo của Jude Bellingham và nhãn quan chiến thuật

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, Jude Bellingham vẫn đóng vai trò "nhạc trưởng" điều tiết toàn bộ nhịp độ trận đấu. Dấu ấn đậm nét nhất của tiền vệ người Anh là pha kiến tạo bằng gót chân (back-heel) đầy tinh tế để Vinicius nâng tỷ số lên 2-0. Sự kết nối giữa Bellingham và Vinicius tiếp tục là vũ khí lợi hại nhất mà HLV Alvaro Arbeloa đang sở hữu.

Cuộc cách mạng trẻ hóa của HLV Alvaro Arbeloa

Trong bối cảnh Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương, HLV Arbeloa đã dũng cảm đặt niềm tin vào các tài năng trẻ từ lò đào tạo. Đây là một bước đi mạo hiểm nhưng mang lại hiệu quả tức thì. Những cái tên như Thiago Pitarch, Gonzalo Garcia hay Franco Mastantuono đã chơi đầy tự tin và chững chạc.

Thiago Pitarch là tài năng thú vị.

Đặc biệt, sự thay đổi người chiến thuật khi tung Gonzalo Garcia vào sân đã thay đổi hoàn toàn cục diện, khi cầu thủ này chỉ mất ít phút để tạo nên đường kiến tạo mở tỷ số. Điều này cho thấy định hướng trẻ hóa đúng đắn của Real Madrid trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Hệ thống phòng ngự kiên cường và điểm tựa Andriy Lunin

Dù Espanyol đã nỗ lực gây sức ép với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.16, hàng thủ Real Madrid vẫn đứng vững. Thủ thành Andriy Lunin tiếp tục phong độ ổn định với pha cứu thua xuất thần ở phút 45+3 sau cú đánh đầu cận thành của Cabrera. Sự điềm tĩnh của Antonio Rudiger cùng khả năng thích nghi nhanh của Fran Garcia đã giúp đội khách giữ sạch lưới, kéo dài mạch 25 trận bất bại khi là đội ghi bàn trước.

Lời thách thức gửi đến Barcelona trước El Clasico

Chiến thắng này giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 11 điểm khi giải đấu còn 4 vòng. Dù cơ hội lật đổ là rất mong manh khi đối phương chỉ cần thêm 2 điểm, nhưng tinh thần "còn nước còn tát" đang giúp thầy trò Arbeloa hưng phấn hơn bao giờ hết. Real Madrid sẽ hành quân đến Camp Nou vào cuối tuần sau với mục tiêu duy nhất: ngăn cản kình địch lên ngôi ngay trước mặt mình.