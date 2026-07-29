Real Madrid thắng Leganes 4-1, Valverde tái xuất ghi bàn và tạo đà mùa giải mới Fede Valverde trở lại đội hình xuất phát và mở tỷ số, trong khi Real Madrid tạo khác biệt bằng sức ép liên tục để thắng Leganes 4-1 tại Alfredo Di Stefano.

Real Madrid thắng Leganes 4-1 trong trận giao hữu tại sân Alfredo Di Stefano, với Fede Valverde ghi bàn ngay ngày trở lại đội hình xuất phát. Đội bóng của Jose Mourinho sớm kiểm soát thế trận, tạo khoảng cách hai bàn trong 25 phút đầu trước khi tăng tốc để định đoạt trận đấu sau giờ nghỉ.

Chiến thắng được xây dựng từ khả năng chuyển hóa các thời điểm áp đảo thành bàn thắng. Arda Guler, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono đều để lại dấu ấn, còn Ruben Pulido phản lưới ở phút 58.

Real Madrid giành chiến thắng dễ dàng trước Leganes. Ảnh: Getty Images.

Valverde mở đường cho thế trận áp đảo

Real Madrid đón Valverde trở lại từ đầu trận và tiền vệ này lập tức tạo ảnh hưởng. Phút 21, anh xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Arda Guler, rồi dứt điểm vào góc xa để mở tỷ số.

Bàn thắng đó phá vỡ giai đoạn thăm dò và giúp Real Madrid đẩy Leganes vào thế phải lùi sâu hơn. Bốn phút sau, Alexander-Arnold tung đường kiến tạo vượt tuyến để Gonzalo Garcia khống chế bóng, tâng qua thủ môn và nâng tỷ số lên 2-0.

Hai pha lập công đến trong khoảng cách ngắn cho thấy Real Madrid khai thác tốt nhịp độ sau khi giành quyền chủ động. Valverde xuất hiện đúng thời điểm ở tuyến hai, còn Gonzalo Garcia mang đến sự bình tĩnh trong tình huống đối mặt.

Leganes phản kháng trước giờ nghỉ

Leganes không buông xuôi sau hai bàn thua. Phút 38, Naim Garcia đi bóng từ cánh trái, vượt qua Alexander-Arnold trước khi dứt điểm đánh bại Andriy Lunin, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thua cũng phản ánh màn trình diễn hai mặt của Alexander-Arnold. Hậu vệ này đóng góp trực tiếp cho bàn thắng thứ hai bằng một đường chuyền chất lượng, nhưng gặp khó trong pha phòng ngự một đối một dẫn đến bàn rút ngắn của Leganes.

Đội bóng của Mourinho sẵn sàng cho mùa bóng mới.

Sức ép sau giờ nghỉ quyết định trận đấu

Real Madrid trở lại hiệp hai với sức ép cao hơn nhằm không cho Leganes cơ hội kéo trận đấu về thế cân bằng. Phút 57, Mastantuono đá bồi sau cú sút bị cản phá của Alexander-Arnold để nâng tỷ số lên 3-1.

Chỉ một phút sau, áp lực liên tục của đội chủ nhà khiến trung vệ Ruben Pulido lúng túng phản lưới. Tỷ số 4-1 khép lại giai đoạn quyết định của trận đấu và cho phép Mourinho rút các trụ cột từ phút 70, trao thời gian thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Các bàn thắng của trận đấu

Đội Cầu thủ ghi bàn Thời điểm Real Madrid Fede Valverde Phút 21 Real Madrid Gonzalo Garcia Phút 25 Leganes Naim Garcia Phút 38 Real Madrid Franco Mastantuono Phút 57 Real Madrid Ruben Pulido phản lưới Phút 58

Denzel Dumfries chưa thi đấu nhưng có mặt trên khán đài theo dõi các đồng đội mới. Sự xuất hiện của anh mở ra thêm cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải, nơi Alexander-Arnold vừa cho thấy chất lượng khi tham gia tấn công, vừa để lộ điểm cần cải thiện trong phòng ngự.

Real Madrid bảo toàn thắng lợi 4-1 và có thêm đà tâm lý trước cuộc chạm trán Fiorentina. Với Valverde ghi bàn ngay khi tái xuất cùng hàng công tạo được nhịp độ cao, trận giao hữu này đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị mùa giải mới.