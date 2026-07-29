Real Madrid thắng Leganes 4-1, Valverde và lớp trẻ tạo dấu ấn dưới thời Mourinho Chiến thắng 4-1 trước Leganes cho thấy Fede Valverde trở lại giàu năng lượng, các cầu thủ trẻ tận dụng cơ hội và Real Madrid tạo áp lực hiệu quả trong giai đoạn tiền mùa giải.

Real Madrid thắng Leganes 4-1 trong trận giao hữu tại Alfredo Di Stefano, với Fede Valverde, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono là những điểm nhấn. Kết quả không mang ý nghĩa danh hiệu, nhưng 90 phút này cho thấy đội bóng của Jose Mourinho đã có những dấu hiệu rõ rệt về cường độ pressing, khả năng chuyển trạng thái và chiều sâu nhân sự.

Real Madrid mở khóa thế trận ở phút 21 nhờ Valverde, trước khi Gonzalo Garcia nâng tỷ số lên 2-0. Leganes có bàn rút ngắn cách biệt sau tình huống Naim Garcia vượt qua Trent Alexander-Arnold, nhưng Mastantuono cùng bàn phản lưới nhà của Ruben Pulido đã khép lại chiến thắng 4-1.

Valverde đưa năng lượng trở lại tuyến giữa

Valverde đá chính và lập tức tạo khác biệt cho khu trung tuyến Real Madrid. Tiền vệ người Uruguay hoạt động rộng, tham gia thu hồi bóng và xuất hiện đúng lúc trong các tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

Bàn mở tỷ số ở phút 21 phản ánh rõ những phẩm chất đó. Valverde phối hợp một-hai với Arda Guler, sau đó dứt điểm vào góc xa. Pha bóng diễn ra nhanh, gọn và cho thấy sự kết nối giữa khả năng di chuyển không bóng với chất lượng xử lý trong phạm vi hẹp.

Fede Valverde nổi bật nơi tuyến giữa Real. Ảnh: Getty Images.

Sự trở lại của Valverde giúp Real Madrid có thêm một điểm tựa về cường độ. Trong một đội hình còn thiếu nhiều cầu thủ chưa hội quân, vai trò của anh đặc biệt quan trọng để duy trì nhịp độ và cân bằng khu vực giữa sân.

Alexander-Arnold tạo ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn có khoảng trống

Trent Alexander-Arnold là cầu thủ thể hiện hai mặt rõ nhất trong trận đấu. Khi Real Madrid cầm bóng, hậu vệ người Anh thường bó vào trong và đảm nhiệm vai trò gần như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, mở ra các hướng triển khai từ phần sân nhà.

Đường chuyền vượt tuyến dẫn đến bàn nâng tỷ số 2-0 của Gonzalo Garcia cho thấy giá trị của Alexander-Arnold ở khâu phát triển bóng. Cú dứt điểm uy lực của anh cũng tạo tiền đề cho Mastantuono đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Tuy nhiên, bàn thua duy nhất của Real Madrid cũng đặt ra vấn đề ở chiều ngược lại. Alexander-Arnold bị Naim Garcia vượt qua tương đối dễ dàng, để Leganes có cơ hội thu hẹp cách biệt. Đây là chi tiết cho thấy khả năng phòng ngự của anh vẫn sẽ là điểm cần được kiểm chứng kỹ hơn.

Real đang sở hữu nhiều ngôi sao triển vọng. Ảnh: Getty Images.

Denzel Dumfries, tân binh đang theo dõi trận đấu từ khán đài, là thêm một phương án cho hành lang cánh. Sự hiện diện của Dumfries đồng nghĩa Alexander-Arnold sẽ phải duy trì hiệu quả ở cả hai đầu sân để củng cố vị trí.

Gonzalo Garcia và Mastantuono tận dụng thời điểm

Trong bối cảnh nhiều ngôi sao chưa trở lại, các cầu thủ trẻ Real Madrid đã có cơ hội thể hiện và không bỏ lỡ. Gonzalo Garcia ghi bàn với pha tâng bóng qua đầu thủ môn, cho thấy sự bình tĩnh trong khoảnh khắc quyết định.

Mastantuono cũng để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 từ một pha đá bồi. Hai bàn thắng không chỉ tạo khoảng cách an toàn trên bảng tỷ số, mà còn phản ánh sự sẵn sàng của nhóm cầu thủ trẻ khi được đặt vào những tình huống có áp lực.

Từ phút 70, Mourinho đưa hàng loạt cầu thủ học viện vào sân. Real Madrid vẫn duy trì thế chủ động, một tín hiệu tích cực về tính kế thừa trong đội hình ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Hai phút áp lực quyết định cục diện

Giai đoạn đầu hiệp hai là lúc Real Madrid đẩy cao sức ép rõ rệt nhất. Leganes gặp khó trong việc thoát pressing và cục diện trận đấu nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Từ phút 57 đến phút 58, sức ép liên tục của Real Madrid dẫn tới bàn phản lưới nhà của trung vệ Ruben Pulido. Tình huống này hoàn tất chiến thắng 4-1, đồng thời thể hiện cách đội bóng tận dụng sai lầm đối phương khi áp sát trên diện rộng.

Real Madrid vẫn còn những nhân sự chưa thi đấu như Eder Militao, Rodrygo và Denzel Dumfries. Theo danh sách được nhắc tới, Kyian Mbappe, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Cucurella và Bernardo Silva cũng sắp hội quân. Vì vậy, trận gặp Leganes mới là một bước thử nghiệm ban đầu, nhưng đã cung cấp những dấu hiệu đáng chú ý về cách Mourinho định hình đội bóng.