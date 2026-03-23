Real Madrid thắng nghẹt thở Atletico 3-2: Vinicius phá dớp và bản lĩnh của Arbeloa Vinicius Junior rực sáng với cú đúp giúp Real Madrid hạ Atletico Madrid 3-2, đánh dấu màn ra mắt derby ấn tượng của HLV Alvaro Arbeloa trong thế thiếu người.

Trận derby thành Madrid tại Santiago Bernabeu đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Real Madrid, dù chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 15 phút cuối trận, vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 3-2 trước kình địch Atletico Madrid. Đây không chỉ là một trận thắng về mặt điểm số, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia dưới triều đại mới của Alvaro Arbeloa.

Vinicius Junior: Khi 'lời nguyền' chính thức bị hóa giải

Trước giờ bóng lăn, áp lực đè nặng lên đôi chân của Vinicius Junior là điều có thể cảm nhận rõ. Atletico Madrid vốn là đối thủ 'kỵ rơ' nhất của ngôi sao người Brazil tại La Liga với chuỗi 12 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Tuy nhiên, đêm Bernabeu vừa qua đã chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của số 7.

Vinicius tỏa sáng trước Atletico Madrid.

Vinicius mở màn cho đêm diễn thăng hoa bằng cú sút phạt đền đầy quyết đoán ở phút 52, san bằng cách biệt tâm lý đã đeo bám anh suốt nhiều năm. Đỉnh cao của sự phấn khích đến ở phút 72, khi anh thực hiện siêu phẩm cứa lòng từ góc hẹp để ấn định tỷ số 3-2. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha dứt điểm này chỉ đạt mức 0.04 – một minh chứng cho thấy kỹ thuật thượng thừa và trạng thái hưng phấn tột độ của tiền đạo này. Với hơn 21.000 lượt bình chọn, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của anh.

Dấu ấn chiến thuật và phong thái của Alvaro Arbeloa

Chiến thắng này đưa Alvaro Arbeloa đi vào lịch sử CLB với tư cách là huấn luyện viên thứ ba kể từ năm 2010 giành trọn 3 điểm ngay trong trận derby Madrid đầu tiên cầm quân. Ông chính thức đứng chung hàng ngũ với những chiến lược gia lừng lẫy như Jose Mourinho (2010) và Santiago Solari (2019).

Real có thắng lợi giàu cảm xúc.

Bên cạnh những toan tính trên sa bàn, sự tương phản về phong thái giữa Arbeloa và Diego Simeone trên đường biên cũng mang lại nhiều suy ngẫm. Trong khi Simeone liên tục gào thét và áp sát đường biên dọc, Arbeloa lại giữ sự điềm tĩnh lạ lùng với hai tay đút túi quần. Chính sự tĩnh lặng này đã truyền đi thông điệp về sự tự tin cho các học trò, giúp họ đứng vững trong 15 phút cuối đầy giông bão khi thiếu người trên sân.

Trent Alexander-Arnold: Sự kết hợp giữa kỷ luật và đẳng cấp

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là quyết định kỷ luật thép của Arbeloa đối với Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ người Anh phải ngồi dự bị do đi tập muộn, một thông điệp đanh thép về tính kỷ luật tại Valdebebas. Tuy nhiên, cách Trent phản ứng sau đó lại cho thấy sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.

Được tung vào sân ở phút 64 để thay thế Carvajal, cầu thủ này chỉ mất đúng 8 phút để để lại dấu ấn. Đường kiến tạo loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Atletico cho Vinicius ghi bàn không chỉ cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc bén mà còn khẳng định Trent vẫn là quân bài chiến lược không thể thay thế trong các sơ đồ tấn công của Real Madrid.

Federico Valverde: Biểu tượng chiến binh và tấm thẻ đỏ gây tranh cãi

Federico Valverde đã trải qua một trận cầu đầy rẫy những biến động. Phút 55, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, thiết lập cột mốc ấn tượng với 16 lần in dấu giày vào bàn thắng trong năm dương lịch 2026. Thế nhưng, bi kịch ập đến ở phút 77 khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alex Baena.

Valverde nhận thẻ đỏ khiến Real thiếu người.

Quyết định của trọng tài Munuera Montero đã khiến các khán đài Bernabeu dậy sóng. Cổ động viên Real Madrid đồng loạt hô vang các khẩu hiệu phản đối Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để bảo vệ ngôi sao của mình. Dù phải rời sân sớm, hình ảnh Valverde chiến đấu không khoan nhượng đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho các đồng đội trong khoảng thời gian còn lại.

Andriy Lunin và 'phép màu' phút cuối

Nhìn vào các con số thống kê, chiến thắng của Real Madrid là hoàn toàn xứng đáng khi họ áp đảo về số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Ngược lại, bàn gỡ hòa 2-2 của Nahuel Molina bên phía Atletico được coi là một 'siêu phẩm không tưởng' khi chỉ số xG chỉ vỏn vẹn 0.02.

Để bảo toàn thành quả trong thế thiếu người, Real Madrid phải gửi lời cảm ơn đến thủ thành Andriy Lunin. Pha cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu cận thành của Alexander Sorloth ở phút 90+3 đã dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm của đội khách. Kết quả này giúp Real duy trì chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trước Atletico dưới thời Diego Simeone, đồng thời khẳng định sự đoàn kết tuyệt vời của tập thể áo trắng dưới bàn tay nhào nặn của Alvaro Arbeloa.