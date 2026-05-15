Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0: Bellingham tỏa sáng giữa tiếng la ó dành cho Mbappe Real Madrid hạ Real Oviedo 2-0 nhờ công Garcia và Bellingham, nhưng tâm điểm là phản ứng dữ dội của cổ động viên hướng về Kylian Mbappe tại Bernabeu.

Real Madrid vừa giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo tại vòng 36 La Liga, một kết quả đủ để thầy trò HLV Alvaro Arbeloa tạm thời xoa dịu áp lực sau thất bại tại trận Siêu kinh điển. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất không nằm ở tỷ số, mà là bầu không khí ngột ngạt tại Santiago Bernabéu khi Kylian Mbappe liên tục trở thành tâm điểm của những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà.

Real giành chiến thắng cần thiết trước Real Oviedo.

Gonzalo Garcia giải tỏa bế tắc cho Real Madrid

Trước một Real Oviedo đã chính thức xuống hạng, Real Madrid vẫn nhập cuộc với một tâm lý khá nặng nề. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò của HLV Arbeloa tỏ ra thiếu sắc sảo trong các tình huống cuối cùng. Những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua trước mũi giày của Mastantuono và Brahim Diaz, khiến khán giả trên sân Bernabeu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Phải đến phút 44, sự tỏa sáng của tài năng trẻ Gonzalo Garcia mới giúp đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc. Sau đường chuyền thông minh từ Brahim Diaz, Garcia thực hiện pha xoay người dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa khung thành. Bàn thắng này được ví như liều thuốc an thần giúp đội bóng áo trắng giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Áp lực của Kylian Mbappe và dấu ấn từ Jude Bellingham

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra với tốc độ chậm hơn khi Real Madrid chủ động chơi chắc chắn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất sau giờ nghỉ là sự xuất hiện của Kylian Mbappe từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, thay vì những tràng pháo tay cổ vũ, ngôi sao người Pháp liên tục phải hứng chịu những tiếng la ó và huýt sáo từ chính các khán đài nhà.

Mbappe gặp áp lực nặng nề.

Bất chấp sự thù địch từ người hâm mộ, Mbappe vẫn kịp để lại dấu ấn chuyên môn bằng đường kiến tạo chuẩn xác cho Jude Bellingham ở phút 80. Tiền vệ người Anh đã có pha xử lý cá nhân đẳng cấp, khéo léo loại bỏ hàng thủ Oviedo trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Escandell, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu.

Chiến thắng nhọc nhằn và bài toán tương lai tại Bernabeu

Phía đối diện, Real Oviedo dù rất nỗ lực phản kháng nhưng thực lực hạn chế khiến họ không thể một lần đưa bóng đi trúng đích trong suốt hiệp hai. Trận đấu khép lại với một chiến thắng mang tính chất "công nghiệp" cho Real Madrid trong bối cảnh đội bóng hoàng gia vẫn đang loay hoay tìm lại bản sắc vốn có.

Với 3 điểm giành được, Real Madrid củng cố vững chắc vị trí nhì bảng tại La Liga. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc giữa cổ động viên và ngôi sao số một Mbappe là minh chứng cho một mùa giải đầy biến động. HLV Alvaro Arbeloa chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong mùa giải tới.