Real Madrid thua sốc Getafe 0-1: Cú sốc tại Bernabeu và tấm thẻ đỏ cay đắng Thất bại 0-1 trước Getafe ngay trên sân nhà khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa 4 điểm, trong một ngày mà hàng công của HLV Alvaro Arbeloa phung phí hàng tá cơ hội.

Rạng sáng nay, một cơn địa chấn đã xảy ra tại Santiago Bernabeu khi Real Madrid để thua Getafe 0-1 trong khuôn khổ La Liga. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và sở hữu những thống kê áp đảo, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa vẫn phải nếm trái đắng, qua đó chấm dứt chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố.

Real thua sốc trước Getafe.

Sự áp đảo vô vọng của Los Blancos

Bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của hai siêu sao Kylian Mbappe và Jude Bellingham, Real Madrid vẫn tự tin triển khai lối chơi tấn công tổng lực. Trong khoảng 15 phút giữa hiệp một, đội chủ nhà thiết lập một thông số kinh ngạc khi kiểm soát bóng tới 92%. Sự cơ động của Arda Guler và Vinicius Junior liên tục đặt hàng thủ Getafe vào tình trạng báo động đỏ.

Phút thứ 13, Vinicius có cơ hội đối mặt sau sai lầm của hậu vệ đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh không thắng được phản xạ bằng chân xuất sắc của thủ thành David Soria. Chỉ 10 phút sau, Arda Guler thực hiện pha solo kỹ thuật vượt qua hàng loạt bóng áo xanh trước khi tung cú sút căng ở góc hẹp, song Soria một lần nữa từ chối bàn thắng của tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhát dao chí mạng từ chỉ số xG 0,04

Trái ngược với sức ép nghẹt thở của Real, Getafe dưới sự dẫn dắt của HLV Bordalas kiên trì với lối chơi kỷ luật, lùi sâu và sẵn sàng phạm lỗi từ xa. Khi hiệp một trôi về những phút cuối, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ở phút 39. Từ một tình huống phá bóng không dứt khoát của Antonio Rudiger, Mauro Arambarri có pha đánh đầu chiến thuật kiến tạo cho Martin Satriano.

Martin Satriano ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Ở sát mép vòng cấm, Satriano tung cú vô lê cháy lưới găm thẳng vào góc cao khung thành khiến Thibaut Courtois hoàn toàn bó tay. Đáng chú ý, đây là pha bóng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp, chỉ 0,04, nhưng lại mang về lợi thế dẫn bàn quý giá cho đội khách.

Bế tắc và cơn mưa thẻ đỏ cuối trận

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Arbeloa thực hiện thay đổi táo bạo ở phút 55 khi tung Rodrygo, Dani Carvajal và Dean Huijsen vào sân. Tuy nhiên, Getafe đã chứng minh họ không chỉ biết phòng ngự. Phút 50, Arambarri suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu Courtois không trổ tài cứu thua sau cú sút sấm sét.

Các cầu thủ Real bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Khoảng thời gian cuối trận trở thành nỗi ám ảnh với các cổ động viên Madrid. Phút 73, những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện trên khán đài hướng về phía ban huấn luyện khi lối chơi của đội nhà dần đi vào ngõ cụt. Bi kịch lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5 khi tài năng trẻ Franco Mastantuono nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng. Dù Adrian Liso bên phía Getafe cũng bị truất quyền thi đấu ở phút 90+7, thời gian còn lại là quá ít để Real lật ngược thế cờ.

Franco Mastantuono nhận thẻ đỏ.

Thất bại 0-1 là trận thua thứ hai liên tiếp của Real Madrid tại La Liga sau trận thua Osasuna vòng trước. Kết quả này khiến họ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm, đặt ra bài toán khó cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Arbeloa.

Thống kê trận đấu