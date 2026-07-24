Real Madrid trúng lớn với bản hợp đồng Marc Cucurella sau kỳ World Cup 2026 rực rỡ Màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026 đã chứng minh mức giá 55 triệu euro mà Real Madrid bỏ ra cho Marc Cucurella là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Từ những hoài nghi ban đầu về thương vụ trị giá 55 triệu euro từ Chelsea ngay trước ngày khởi tranh World Cup 2026, Marc Cucurella đã biến kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành sân khấu nâng tầm sự nghiệp. Màn trình diễn đỉnh cao của hậu vệ 28 tuổi trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ đập tan mọi luồng dư luận trái chiều, mà còn chứng minh tầm nhìn chính xác của ban lãnh đạo Real Madrid.

Marc Cucurella có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Nguồn năng lượng bền bỉ và kỷ lục về số phút thi đấu

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thể lực phi thường chính là điểm tựa giúp Cucurella trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Hậu vệ sinh năm 1998 đá chính toàn bộ 8 trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tại giải, cày ải tổng cộng 750 phút mà không rời sân một giây nào.

Cùng với Pau Cubarsi và Alexis Mac Allister, Cucurella đứng trong nhóm những cầu thủ di chuyển không phải thủ môn có số phút thi đấu cao nhất World Cup 2026. Việc duy trì phong độ đỉnh cao suốt một chiến dịch dài hơi và căng thẳng mà không xuất hiện dấu hiệu suy giảm thể lực là minh chứng rõ nét cho sự dẻo dai của anh. Cường độ hoạt động này hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Jose Mourinho tại Real Madrid ở mùa giải tới.

Khả năng phòng ngự toàn diện trước các ngôi sao hàng đầu

Hành trình bước lên đỉnh thế giới của Tây Ban Nha trải qua hàng loạt chướng ngại vật hạng nặng, từ các đối thủ như Cape Verde, Uruguay ở vòng bảng cho đến Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp và Argentina ở giai đoạn knock-out. Trọng trách trấn giữ hành lang cánh trái dồn lên vai Cucurella khi anh liên tục đối đầu với những ngòi nổ hàng đầu thế giới.

Bằng khả năng đọc tình huống và chọn vị trí thông minh, Cucurella đã kiềm tỏa hoàn toàn những ngôi sao chạy cánh khét tiếng như Pedro Neto, Joao Cancelo, Leandro Trossard, Timothy Castagne, Michael Olise, Ousmane Dembele và thậm chí cả Lionel Messi. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ đối phương, anh còn dâng cao đóng góp 2 đường kiến tạo cho đồng đội.

Real "trúng quả đậm" khi chiêu mộ Cucurella. (Ảnh: Getty Imgaes)

Bộ kỹ năng ấn tượng qua những con số thống kê

Đóng góp của Cucurella được thể hiện rõ nét qua các chỉ số chuyên sâu. Anh là hạt nhân của hàng thủ Tây Ban Nha khi đội nhà chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt cả giải đấu.

Chỉ số phòng ngự (Mỗi 90 phút) Giá trị Chỉ số tấn công & Chuyển đổi Giá trị Đánh chặn 0,9 Kiến tạo (Kiến tạo kỳ vọng - xA) 2 (1,18) Tắc bóng 1,0 Tạo cơ hội rõ rệt 3 Phá bóng 1,1 Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91% Thu hồi bóng 3,1 Tỷ lệ rê bóng thành công 60% Thắng tranh chấp tay đôi 2,4 Tổng quãng đường di chuyển 84 km

Đặc biệt, cột mốc 84 km di chuyển biến anh thành cầu thủ chạy nhiều thứ hai tại giải đấu. Với bộ kỹ năng toàn diện cùng bản lĩnh đã được kiểm chứng ở đấu trường lớn nhất thế giới, khoản đầu tư 55 triệu euro của Real Madrid đang hứa hẹn mang lại giá trị vượt xa kỳ vọng ban đầu.