Real Madrid từ bỏ Rodri, MU và Liverpool tranh giành viên ngọc 80 triệu euro Real Madrid bất ngờ rút lui khỏi thương vụ Rodri do rào cản tài chính, mở ra cuộc đua nghẹt thở giữa MU và Liverpool cho chữ ký của sao trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu sáng ngày 5/3 chứng kiến những bước ngoặt quan trọng từ các đội bóng hàng đầu. Đáng chú ý nhất là động thái của Real Madrid trong việc tái cấu trúc hàng tiền vệ và cuộc chạy đua vũ trang tại Ngoại hạng Anh cho những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới.

Real Madrid thay đổi ưu tiên, rút lui khỏi vụ Rodri

Theo nguồn tin từ Sport, Real Madrid đã chính thức giữ khoảng cách với tiền vệ Rodri của Manchester City. Mặc dù ngôi sao 29 tuổi người Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng đội bóng Hoàng gia đã quyết định không theo đuổi thương vụ này.

Rodri không còn trong tầm ngắm của Real Madrid.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là mức phí chuyển nhượng tối thiểu 60 triệu euro (tương đương 52 triệu bảng) cùng những lo ngại về tiền sử chấn thương của cầu thủ này. Ban lãnh đạo Real Madrid hiện đang ưu tiên các phương án trẻ trung hơn hoặc những mục tiêu có mức giá hợp lý nhằm đảm bảo sự cân bằng ngân sách dài hạn cho câu lạc bộ.

MU và Liverpool đại chiến vì Yan Diomande

Tại Anh, tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc cạnh tranh giữa Manchester United và Liverpool. Sau khi nhận thấy khả năng chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich trở nên khó khăn, Liverpool đã nhanh chóng chuyển hướng sang Yan Diomande của RB Leipzig.

Sao trẻ RB Leipzig được nhiều CLB theo đuổi.

Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang được định giá lên tới 80 triệu euro. Manchester United cũng được cho là đã gia nhập cuộc đua này nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho mùa giải tới. Bên cạnh Diomande, cả Arsenal, Liverpool và Man Utd đều đang theo dõi sát sao tình hình của Khephren Thuram tại Juventus để củng cố khu trung tuyến.

Sự trở lại của Dele Alli và biến động tại AC Milan

Một trong những thông tin gây xúc động nhất là việc Dele Alli đã quay trở lại tập luyện tại Tottenham. Sau khi rời Como vào tháng 9, tiền vệ 29 tuổi đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tái xuất sân cỏ chuyên nghiệp tại chính đội bóng từng làm nên tên tuổi của anh. Dù chưa có một bản hợp đồng chính thức nào được ký kết, sự hiện diện của Alli tại Spurs mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ.

Tại Ý, AC Milan đang lên kế hoạch làm mới đội hình bằng việc nhắm đến Andre Luiz từ Corinthians với mức giá hơn 20 triệu euro. Để dọn đường cho tân binh người Brazil, Rossoneri có thể sẽ phải bán tiền vệ Youssouf Fofana ngay trong kỳ chuyển nhượng tới.

Thần đồng Keir McMeekin cập bến Manchester City

Manchester City tiếp tục chiến lược săn tìm tài năng trẻ khi chuẩn bị hoàn tất thương vụ Keir McMeekin từ Hearts. Với mức phí có thể lên tới 2 triệu bảng, tiền vệ 16 tuổi người Scotland dự kiến sẽ ký hợp đồng sơ bộ trước khi chính thức chuyển đến sân Etihad vào mùa hè năm nay. Đây được xem là bước đi chiến lược của Pep Guardiola trong việc xây dựng đội ngũ kế cận.

Trong khi đó, tương lai của Antoine Griezmann vẫn là một dấu hỏi lớn. Ở tuổi 34, tiền đạo người Pháp đang đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục cống hiến cho Atletico Madrid hoặc chuyển sang giải nhà nghề Mỹ (MLS) để gia nhập Orlando City.

Làn sóng thay đổi trên băng ghế chỉ đạo

Không chỉ cầu thủ, thị trường huấn luyện viên cũng đang trở nên sôi động. Crystal Palace đang cân nhắc Thomas Frank để thay thế Oliver Glasner sau chuỗi thành tích không như ý. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng đang tính tới phương án thay thế Alvaro Arbeloa bằng Massimiliano Allegri, cựu thuyền trưởng của AC Milan và Juventus, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục các danh hiệu vào mùa giải mới.