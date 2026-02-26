Real Madrid từ chối bán Camavinga cho MU: Quỷ đỏ chuyển hướng tìm người thay Casemiro Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Real Madrid không có ý định để Eduardo Camavinga ra đi, buộc Manchester United phải kích hoạt danh sách mục tiêu dự phòng chất lượng.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United vừa vấp phải một rào cản lớn. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hy vọng sở hữu Eduardo Camavinga của đội chủ sân Old Trafford gần như đã khép lại khi Real Madrid giữ vững lập trường về tương lai của ngôi sao người Pháp.

Lý do Real Madrid nói không với mọi lời đề nghị cho Camavinga

Trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị chia tay Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc, Eduardo Camavinga nổi lên như một phương án thay thế lý tưởng. Tuy nhiên, thông qua kênh YouTube cá nhân, Fabrizio Romano khẳng định khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận bán tiền vệ sinh năm 2002 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới là cực kỳ thấp.

Camavinga là tiền vệ khá đa năng.

Nhà báo người Ý nhấn mạnh rằng bộ phận tuyển trạch của Real Madrid đang dồn toàn lực vào việc củng cố sức mạnh hàng tiền vệ hiện tại thay vì để các trụ cột ra đi. Trừ khi có những biến cố thực sự lớn trong kế hoạch nhân sự của Los Blancos, Camavinga vẫn là nhân tố không thể chạm tới tại sân Santiago Bernabeu.

Khoảng trống từ sự ra đi của Casemiro

Sự ra đi của Casemiro để lại một bài toán nan giải cho ban lãnh đạo Manchester United. Tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ rời đi ngay khi hợp đồng hiện tại đáo hạn, kết thúc một hành trình đầy thăng trầm. Việc mất đi một "mỏ neo" giàu kinh nghiệm buộc Quỷ đỏ phải ráo riết săn lùng những gương mặt mới để duy trì sự cân bằng trong đội hình.

MU sẽ phải đầu tư mạnh sau sự ra đi của Casemiro.

Trước tình hình thương vụ Camavinga đi vào ngõ cụt, Manchester United đã bắt đầu triển khai các phương án dự phòng thiết thực hơn tại thị trường trong nước và quốc tế. Đội bóng dự kiến sẽ chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trung tâm để chuẩn bị cho chiến dịch mùa tới.

Danh sách mục tiêu rút gọn của Manchester United

Theo phân tích từ các nguồn tin uy tín, Quỷ đỏ đang theo sát nhiều tài năng trẻ tại Premier League. Những cái tên đáng chú ý bao gồm:

Adam Wharton: Ngôi sao đang lên trong màu áo Crystal Palace.

Ngôi sao đang lên trong màu áo Crystal Palace. Carlos Baleba: Tiền vệ giàu tiềm năng của Brighton & Hove Albion.

Tiền vệ giàu tiềm năng của Brighton & Hove Albion. Elliot Anderson và Ibrahim Sangare: Bộ đôi trụ cột của Nottingham Forest.

Ngoài ra, Manchester United cũng đang hướng tầm ngắm sang La Liga với trường hợp của Pape Gueye. Tiền vệ thuộc biên chế Villarreal đang nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ đội ngũ tuyển trạch Quỷ đỏ. Một lời đề nghị hấp dẫn dự kiến sẽ được gửi tới "Tàu ngầm vàng" để thuyết phục họ nhả người trong thời gian tới.

Cuộc cải tổ tuyến giữa tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi đội bóng cần những cái tên đủ đẳng cấp để khỏa lấp vị trí mà các công thần để lại.