Real Madrid tự tin chiêu mộ Rodri, Man Utd chốt tương lai Bruno Fernandes Real Madrid đẩy mạnh đàm phán mua Rodri từ Man City, trong khi Man Utd kiên quyết không bán Bruno Fernandes và Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến những biến động mạnh mẽ khi Real Madrid đặt Rodri làm mục tiêu tối thượng cho mùa hè 2026, trong khi Manchester United thể hiện thái độ cứng rắn nhằm bảo vệ hai trụ cột Bruno Fernandes và Marcus Rashford trước làn sóng dòm ngó từ các ông lớn châu Âu.

Real Madrid tự tin chiêu mộ Rodri từ Manchester City

Theo nguồn tin từ The Athletic, Real Madrid đang tăng tốc trong các cuộc đàm phán nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodri. Ngôi sao 30 tuổi, người đang đeo băng đội trưởng tuyển Tây Ban Nha, được xem là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất của đội chủ sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Real nỗ lực chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty.

Đại diện La Liga tự tin sẽ sớm đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ này để hoàn tất thương vụ bom tấn gia cố tuyến giữa.

Manchester United giữ vững bộ khung: Bruno Fernandes và Rashford không phải để bán

Tại nước Anh, Manchester United nhanh chóng dập tắt mọi tin đồn xung quanh tương lai của tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes. Theo Teamtalk, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford khẳng định không có kế hoạch bán ngôi sao người Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò hạt nhân không thể thay thế trong kế hoạch xây dựng lực lượng của Quỷ đỏ.

Bruno Fernandes trong màu áo MU. Ảnh: Getty.

Song song với đó, tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford cũng đã được làm rõ. Dù trải qua mùa giải thi đấu thiếu ổn định, tiền đạo người Anh vẫn nhận được sự tin tưởng từ các nhân vật cấp cao tại câu lạc bộ. Theo Mirror, việc MU mời Rashford tham gia dự án phim tài liệu của Amazon là động thái ngầm khẳng định chân sút này vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự mùa 2026/27.

Arsenal tính phương án hoán đổi bom tấn Julian Alvarez

Nguồn tin từ Cadena Ser cho biết Arsenal đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi cầu thủ kèm tiền mặt với Atletico Madrid. Pháo thủ sẵn sàng để Viktor Gyokeres chuyển sang thi đấu tại La Liga theo chiều ngược lại nhằm sở hữu tiền đạo Julian Alvarez. HLV Mikel Arteta đánh giá chân sút người Argentina là sự bổ sung đẳng cấp thế giới cho hàng công.

Cuộc đua giành chữ ký thần đồng Yan Diomande

Sự chậm trễ của Paris Saint-Germain trong việc gửi đề nghị chính thức trị giá 102 triệu bảng cho Yan Diomande đã tạo điều kiện cho các đội bóng khác. Theo Bild, Liverpool, Arsenal và Real Madrid đã lập tức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà hiện là gương mặt trẻ được săn đón hàng đầu châu Âu.

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